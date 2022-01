La China Suárez evalúa irse a vivir a España

Eugenia "La China" Suárez volvió a estar en boca de todos, dado que surgieron rumores que indican que se habría reconciliado con su ex marido y padre de dos de sus hijos, Benjamín Vicuña. Además, volvió a aparecer información que indica que la actriz puede llegar a tomar una decisión determinante en los próximos días.

"Me cuentan que la China Suárez está pensando muy seriamente instalarse en Madrid", dijo el periodista Gustavo Méndez y reveló que la ex Casi Ángeles tiene intenciones de empezar una nueva vida en Europa, lejos del país que la vio crecer.

Además, agregó: "Ella tiene una hija con Cabré, que es Rufina, y con Benjamín Vicuña, tiene a Amancio y Magnolia. Hay charlas con ellos porque quiere instalarse en Madrid".

La semana pasada, el actor Nicolás Cabré se refirió a cómo tomó que su hija Rufina se instalara durante varios meses en otro país cuando la madre de su niña viajó a Madrid para filmar la película Objetos.

En esa oportunidad, el actor que hoy protagoniza la obra Me duele una mujer señaló: "Mi hija tenía la posibilidad de estar en lugares hermosos y yo, ¿iba a decir que no? Yo lo único que quiero es que mi hija conozca todo, que viva todo, que me cuente...".

"Con la tecnología hablábamos todos los días. No hay nada que me guste más que el que esté con la madre, con la abuela, y con sus hermanos", finalizó.

Fuente: El Trece