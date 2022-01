La DAIA Santa Fe repudió el escrache a Mario Papaleo

La DAIA Filial Santa Fe repudió la publicación en redes sociales de una imagen en la que se caricaturiza al intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, con los rasgos de Adolf Hitler.

“A escasas horas del Día Internacional de Conmemoración de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, esta publicación banaliza la Shoa, lesionando las instituciones democráticas y la memoria de millones de víctimas a través del menosprecio de la tragedia”, señalaron a través de un comunicado.

“La DAIA Filial Santa Fe ratifica su empeño y compromiso para la construcción de una sociedad pluralista, democrática y libre de todo tipo de discriminación”, agregaron.

El rechazo a las imágenes que trascendieron días atrás, sumó adhesiones de distintos sectores del arco político.

"El primer gobierno municipal en la historia de Sauce, electo el pasado 12 de diciembre por la mayoría popular, no merece esta afrenta que nos remonta a los tiempos más oscuros de la historia. Esas prácticas nazifacistas son propias de sectores autoritarios que se rehúsan a aceptar los cambios y los procesos de transparencia de lo público", indicaron desde Somos Vida Santa Fe - Unite.

Lo propio hizo el espacio político Evolución Radical Santa Fe, quienes señalaron que “el debate público de ideas y en el derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones, pero también estamos convencidos de que todos debemos rechazar aquellas conductas que solamente tienen por objeto agredir, incluso apelando a la utilización de figuras y hechos que evocan esa gran tragedia que fue para la humanidad el nazismo, y hacerlo de esta manera implica la banalización irresponsable de algo tan doloroso y que debemos tener siempre presente”.

El descargo de Papaleo

En el día de ayer, Papaleo escribió un mensaje en sus redes sociales contra los dichos vertidos por Jose Luis Aranda, vicepresidente de la comuna hasta el 10 de diciembre, quien trató al flamante intendente de Nazi.

La verdad que uno piensa si tenés idea de quien fue Hittler o cuando explicaron sobre el nazismo en tu escuela secundaria, justo te hiciste la "rabona".

Porque no se entiende semejante comparación con un gobierno que, te guste o no José, fue elegido por el pueblo, sin comprar votos ni apretar empleados, como ocurriera alguna vez, no es así José?.

Este "nazi" te recuerdo José, andaba por las calles de Sauce Viejo cuando vos ni pensabas comprarte una quinta.

Este "nazi" fue amigo de Pepe Vazquez, ese dirigente justicialista que Uds, vos y tu yerno, desconocieron siempre y nunca homenajearon.

Este "nazi" cuando uds hacían politica en Santa Fe, fue el médico que eligieron los sauceños desde el año 2010 y que atendió durante años a mas de 3.000 pacientes y mas de 30.000 consultas.

Este "nazi" fue el que revisaba "los piojos" de los niños cuando comenzaban las colonias.

Este "nazi" fue el que convocaste vos José para que sea Coordinador de Salud de tu gestión. ¿Tanto te podes haber equivocado José? O admitis ser cómplice de tamaña decisión?

Este "nazi" fue también el que consiguió los fondos para comprar el ecógrafo portátil y que vos tuviste " guardado" casi 5 años en un armario.

Este "nazi" era el que le pagaban por 2 hs de atención médica y atendía 5.

Este " nazi" fue el de la marcha histórica de los pacientes en la plaza, cuando vos y tu yerno decidieron que me vaya.

¿Te acordás José como le mentiste a esos pobres viejitos asegurándole que el doctor no se iba?

Este "nazi" 3 meses después los enfrentó electoralmente, sin dinero ni respaldo político en 2019 y tuvieron que hacer "un esfuerzo muy grande" para ganar.

Este "nazi" asumió su cargo por la minoría con fiesta popular, mientras uds se hacían escoltar por policías y gendarmes.

Este "nazi" juntó con su agrupación mas de 1.500 firmas para que Sauce sea Ciudad.

Y este "nazi" atendió y sigue atendiendo a cientos de viejitos con todo el amor que se merecen.

Y este "nazi" como vos me decís José, aún bancándose todo tipo de agravios, ninguneos, agresiones y hasta discriminaciones que denunciamos en la justicia, fue el que se preocupó por tu salud, la de tu esposa y tu familia, preguntando cada vez que tenían problemas,

Y a este "nazi" le tocó trabajar en la pandemia, haciéndose cargo de situaciones que competían a uds, el estado José y que se ofreció para conformar un Comité de Emergencia, a lo cual respondiste "seguí jugando para la tribuna".

Y este " nazi" obtuvo, entonces el reconocimiento de su pueblo por tantos años de dejar alma y vida con su profesión y ese pueblo agradecido, lo eligió como el 1er intendente de la historia, algo que te cuesta digerir José..

Tal vez José, al igual que cuando dieron la clase sobre nazismo en la escuela, todos estos años te hiciste la "rabona" en Sauce Viejo.