La golpearon y arrastraron para robarle la cartera

Una mujer de 47 años fue golpeada y arrastrada por la calle durante un intento de robo. El hecho ocurrió anoche en Lavaisse 1300, a metros de Avda. Gral Paz.

La víctima relató que todo ocurrió en momentos que salía de su domicilio y se dirigía caminando en dirección a su automóvil que estaba estacionado en la calle.

“Empecé a gritar desesperada para ver si salía alguien a ayudarme”, remarcó angustiada. “Cuando se caen se levantan rápido y como nadie salió a ayudarme ni se acercó ni nada me vuelven a agarrar la cartera, siguen tirando y me arrastran hasta que tuvo más fuerza el chico y me la sacó”, dijo.

“A ellos no les importó nada, tiraban de la cartera. Yo obviamente no quería soltarla porque son mis cosas”, dijo, aclarando que nunca vivió otro hecho de inseguridad. "Pleno General Paz y Lavaisse es una zona espectacular”, destacó.

Ya en sede policial la infortunada denunció que la cartera en cuestión contenía documentaciones varias;, dinero en efectivo por $ 7000 pesos aproximadamente; un celular marca Samsung A20 de color negro, de la empresa Personal y llaves del domicilio.