Fabio Sánchez: "Estamos mucho más cerca del ensanche del puente Avellaneda - Reconquista"

El jefe del distrito 7 con sede en Santa Fe de Vialidad Nacional, Fabio Sánchez, brindó detalles acerca de la obra de ensanche del puente sobre el arroyo El Rey que une Avellaneda - Reconquista. Dijo que nunca existió un proyecto para tal fin y que "hay decisión política de realizarlo"

"Nunca encontramos el proyecto"

El funcionario de la institución nacional puso en conocimiento el estado de gestión que existe en la actualidad sobre la esperada y anhelada obra de ensanche del puente Avellaneda-Reconquista y explicó que en reunión mantenida con el gobernador Omar Perotti y el intendente Amadeo E. Vallejos, ambos "me señalaron que había comentarios del gobierno pasado (Frente Progresista) que estaba el proyecto de una conexión nueva entre Avellaneda y Reconquista. La verdad que nosotros nunca hemos encontrado ese proyecto, pero lo que sí hemos encontrado es un proyecto de bicisenda que cruzaría de lado a lado entre ambas ciudades, pero nunca un puente nueve para cruzar a ambos lados", dijo.

"Yo le he dicho al gobernador que no era posible licitar como pidió porque no hay un proyecto y automáticamente el gobernador con el intendente de Reconquista han acercado una nota para que se haga un estudio y evaluar la posibilidad de hacer un proyecto para poder tener este puente", siguió Fabio Sánchez.

Se hará el proyecto definitivo

Sánchez agregó que "ya contamos con la aprobación para licitar para que una consultora realice el proyecto del futuro puente y también ya hemos requerido una partida presupuestaria si es que realmente se reconduce el Presupuesto nacional con un decreto del presidente de la nación, Alberto Fernández, para que una vez que esté listo este proyecto, se pueda licitar". Esto implicaría tener vigente la partida presupuestaria para la obra de ensanche del puente sobre el Arroyo El Rey, a pesar del rechazo legislativo al presupuesto nacional, lo que permitirá el oportuno llamado a licitación para la elaboración del respectivo proyecto ejecutivo.

Sánchez remarcó que "es muy necesario un ensanche debido al enorme tráfico que hay en ese lugar y tratándose además de una ruta nacional e internacional" y dijo que entre 1 y 10 puntos hay un grado de efectividad para la concreción de la obra de un 8,50 casi 9 porque la decisión política está tomada tanto de nuestro gobernador como del intendente y del gobierno nacional y nuestro administrador Gustavo Arrieta. Va a ser una de las primeras licitaciones que se van a hacer este año en el marco del plan de descentralización de este gobierno nacional porque el gobierno pasado había centralizado todo en Buenos Aires, para licitar este tipo de proyectos había que hacerlo desde casa central y hoy vamos a poder hacerlo desde este Distrito. Estamos mucho más cerca de lo que estábamos antes con este proyecto",

Otra obra importante

"A partir del día 28 de enero de 2022 vamos a poner a licitación para la obra de arreglo de banquinas, bacheo y repavimentación de la Ruta Nacional 11 entre Recreo y Reconquista, tarea que tiene un plazo de dos años", adelantó Fabio Sánchez.

Cabe señalar que Vialidad Nacional licitará dos contratos más para la RN 11, entre Santa Fe y Avellaneda. Para el sector norte desde Gobernador Crespo hasta Reconquista/Avellaneda y por otro lado, para el sector entre Santa Fe y Gobernador Crespo, con mayores necesidades de obras e intervenciones, se licitará un contrato de Recuperación y Mantenimiento de seis años de duración, y una inversión más importante. Todas estas acciones del organismo forman parte de un Programa de Gestión Vial, con obras planificadas y proyectadas desde Vialidad Nacional, sostenidas con recursos del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.