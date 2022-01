Aliendro y Lertora seguirán en Colón

El Sabalero sigue trabajando en el predio de cara a la triple competencia que tendrá este 2022 con la Copa de la Profesional, Copa Argentina y Copa Libertadores. "Buscan un 9", contaron a Sin Mordaza allegados al cuerpo técnico.

En cuanto al armado del plantel, Julio Falcioni contará con Rodrigo Aliendro y Federico Lértora, pilares del mediocampo debido a que José Vignatti no aceptó las ofertas de Vélez de Buenos Aires y Universidad de Chile.

Más info

Por Aliendro, Vélez insistió e hizo todo para llevárselo, pero Vignatti no dio el brazo a torcer y rechazó la oferta. Lo mismo ocurrió con la Universidad de Chile, que trato de quedarse con Lértora, y hasta se llegó a decir desde Chile que estaba prácticamente hecho, pero en Colón no quisieron saber nada, sumado a que en lo económico, el equipo chileno no iba a poner lo que el sabalero pedía en caso de liberarlo.

En lo deportivo, Colón jugará este miércoles un amistoso de pretemporada. Será a partir de las 17hs ante Patronato de Paraná. El encuentro se llevará a cabo en el predio Sabalero "a puertas cerradas".