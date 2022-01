¿Qué dijo Gastón Soffritti sobre el casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner?

El pasado lunes, Gastón Soffritti estuvo de paso por No es tan tarde (Telefe) y se sumó al divertido ida y vuelta que le propuso Germán Paoloski. Sin embargo, el actor no ocultó su incomodidad cuando fue consultado por el reciente casamiento de su expareja, Stefi Roitman con Ricky Montaner.

“Ah, hace poquito, usted que estuvo de novio con Stefi Roitman por mucho tiempo, se casó. ¿Lo invitó?", lanzó el conductor del ciclo de Telefe al aire. A lo que Soffritti, le respondió, contundente: "No, pero... ¿por qué me invitaría?”.

A raíz de ello, Paoloski intentó cambiar el momento de tensión que se generó y concluyó: “A mí me invitó cuando vino al programa, pero después no me llegó nunca (la invitación). La gente viene a la televisión y dice cualquier cosa. Vi la fiesta por televisión. ¡Se casó ya! Increíble".

Cabe recordar que los actores habían anunciado el final de su relación en junio de 2019, a través de un comunicado en Instagram, que ambos publicaron: “El amor, no es solamente el hecho de compartir algo con alguien, sino también de saber dejarlo ir”, decía Gastón en aquel momento.

Fuente: Exitoina