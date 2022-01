Dos muertos y el nieto de la presidenta comunal involucrado en un accidente vial en Garabato

Una camioneta oficial de la comuna de Garabato se vio involucrada un accidente vial donde fallecieron dos personas en la Ruta 3, a la altura de Estación Toba, el viernes por la noche. Dentro del vehículo viajaban cuatro jóvenes de entre 18 y 23 años, entre los que se encontraba el nieto de la presidenta comunal, Belkis Villalba.

La camioneta Pick-up Toyota Hilux partió desde Garabato a las 21.10 conducida por Daniel Muñoz, acompañado por Yasmila Cano, Leonel Romero, y Emiliano Merlo. Tan solo media hora más tarde, el vehículo chocó a una moto abordo de Alejandro Avelino Palavecino de 45 años, un vecino de la zona que regresaba a su casa. Producto del siniestro, Palavecino y Merlo perdieron la vida.

Por el hecho, se radicó una denuncia penal ante la fiscalía de Vera que deberá investigar las responsabilidades en el accidente, donde versiones extraoficiales hablan que el velocímetro de la camioneta quedó clavado en 270 kilómetros por hora.

Héctor Castillo, integrante por la minoría de la comisión comunal, sostuvo que la utilización de vehículos oficiales por parte de familiares de la presidenta comunal no era nuevo. Incluso, el 14 de enero, había planteado en una reunión comunal que los coches debían dejar de manejarse por personas no avaladas por Ejecutivo.

“Los nietos de la presidenta comunal manejaban habitualmente la camioneta de la comuna y la trafic para discapacitados en la que subían a cualquier tipo de personas. De hecho, ese mismo día a la tarde, alzaron a más de 20 personas en la trafic para ir a una comparsa”, dijo Castillo al aire de Cadena OH!.

“Lo que ocurrió es una locura y es algo muy triste, esto no fue un accidente, iban a 160 kilómetros por hora. Tengo todas las evidencias, quieren tapar todo y esto no puede quedar impune”, aseveró Castillo, quien además reveló que Muñoz tenía un carnet de principiante, “por lo que, por seis meses, no podía salir a la ruta a manejar”.

“Los vehículos comunales no están en un galpón, sino en la casa de la presidente de la comuna o gente que trabaja para ellos en política. Lo que pasó tiene que marcar un final, por acá hay un grupo de familias que está hace más de 36 años en el poder”, agregó.

