Gustavo Munúa: "Estos amistosos me dejan muy buenas sensaciones"

"Algunos jugadores van por diferentes etapas. Es parte del trabajo y a varios le falta un poco para ponerse a la altura del grupo principal. Me voy contento, porque no tenemos contratiempos ni lesionados en esta etapa tan cargada desde lo físico", apuntó Gustavo Munúa.

Gustavo Munúa hizo un balance de los amistosos de Unión y le abre la puerta a Enzo Roldán. Prensa Unión

Hasta el momento llegaron cinco incorporaciones, pero todavía el técnico no le cierra la persiana al mercado de pases, sin decirlo abiertamente: "Estamos muy conformes y trabajando duro. Tenemos cercanía con la secretaría técnica y los jugadores que llegaron nos darán la experiencia que necesitábamos. Jugadores que nos vienen muy bien. Nos vamos acomodando y ahora es cuestión de que el plantel se ajuste en lo físico".

"Este año es exigente. Habrá una triple competición, por lo que tendremos muchos partidos, con viajes en el medio. Entonces es importante contar con un plantel amplio y una fuerte competencia interna para el crecimiento", agregó el conductor charrua.

Gustavo Munúa es optimista, pero también cauto y no quiere adelantarse, pese a que está muy cerca de concretarse el pase de Enzo Roldán a Unión como parte ahora del patrimonio: "Hasta que no esté hecho, no se puede decir nada. Pero Enzo ya dijo que tiene ganas de estar con nosotros. Terminó en buena forma el torneo pasado y esperamos que en las próximas horas se defina. Tenemos confianza. Viene entrenando con Boca y no creo que sea un problema su estado físico".

En Unión esperan que Enzo Roldán esté en Santa Fe en las próximas horas y el lunes ya se sume a los entrenamientos.

Luego, no habló de los tentativos 11 titulares actualmente: "Ya veremos cuál es el equipo. Hay jugadores en diferentes etapas. Necesitamos de todos y le vamos dando minutos a todos en base al estado en el que están. No tenemos nada definido. Estamos manejando un sistema, pero el plantel que armamos tiene variantes. No estamos atado a nada. Se tiene que ver todo, jugadores y el rival".

Por lo que se pudo saber, Gustavo Munúa pretendería un volante por derecha, pero está conforme con lo que tiene hasta ahora: "Estamos bien cubiertos en esa posición. Ojalá pueda llegar Enzo Roldán para fortalecernos más. Evaluamos muchas situaciones, la secretaría técnica se movió bien y estamos en permanente análisis. Estamos contentos con este plantel competitivo que tenemos, con dos jugadores por puesto".

En el final, apuntó: "Estamos todos pendientes y ilusionados con las tres competiciones que hay por delante. Ojalá que sea un año muy bueno, tratando siempre de crecer y que la gente se sienta identificada con lo que ve, que se contagie con nuestro juego. Es lo que intentaremos".

Con info de UNO Santa Fe