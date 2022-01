Arquero de Unión se irá a Defensa y Justicia

El plantel de Unión se sigue armando para la tiple competencia del 2022 y entre las Altas hay algunas Bajas. Uno de los jugadores que no estará en el equipo de Gustavo Munúa es Marcos Peano.

El arquero de 23 años, quien sumó minutos en un amistoso del Halcón ante Sarmiento de Junín, fue cedido al conjunto de Varela. Esto se debe a que en el tatengue iba a estar relegado por Sebastián Moyano y Santiago Mele, este último llegó como refuerzo para esta temporada.

Según pudo saber Sin Mordaza, Marcos Peano firmará en Defensa y Justicia a préstamo por un año. "Viene a sumar al equipo", contaron allegados al conjunto de Buenos Aires que se prepara para la temporada 2022.

Vale recordar que, Peano tuvo su paso por las selecciones juveniles argentinas ya que fue citado al Sub 17, Sub 20 y Sub 23. En Unión llegó a estar en 8 partidos en primera división.