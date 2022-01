Dalma y Gianinna Maradona hablaron del estado de la tumba de Diego

“Fui a conocer y a llevar una mariposa de cerámica a la tumba de Maradona. Había tres ramitos de flores secas. Solo eso. Pero afuera...afuera del cementerio sí. Murales por todo el barrio. El que está en la esquina es hermoso”, escribió la usuaria Cora Garmarnik en su cuenta de Twitter y acompañó el mensaje con una foto de cómo se veía el alrededor de la lápida, en donde se lee: “Q.E.P.D. Dalma S.F. Maradona La Tota, 3-8-1929 / 19-11-2011; Diego Maradona Chitoro, 12-11-1927 / 25-6-2015; Diego Armando Maradona. Gracias a la pelota. Te amamos”.

El tuit y las imágenes de la tumba de Diego no tardaron en viralizarse y si bien nadie apuntó contra ningún integrante del círculo de Maradona, Dalma y Gianinna fueron las primeras en salir a hablar al respecto. Lo hicieron a través de sus redes sociales. Es que algunos usuarios les reprocharon el no haber ido últimamente a ver su a padre. Ocurre que las hijas de Claudia Villafañe viajaron al exterior a mediados de diciembre y no han estado durante enero en la Argentina, motivo por el que no se presentaron al cementerio privado.

Jana, en tanto, se encuentra en España visitando a su madre, Valeria Sabalain, quien vive allí desde hace muchos años. Verónica Ojeda también viajó con su hijo y su pareja y abogado, Mario Baudry, a Miami. Y Diego Junior continúa en Italia: no pudo viajar a la Argentina desde la muerte de su padre.

Contra todos

Si bien no deberían tener que dar explicaciones, de alguna forma Dalma y Gianinna, se vieron en la obligación de expresarse luego de que se viralizaran las imágenes de la tumba de su padre. “Hasta contra los que no conocemos, pero quieren hacer mal. El tema es que este bloque se la banca FUERTE”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram y resaltando en mayúsculas la palabra “fuerte”.

“Amor, amor, y más amor. Las amo @giamaradona y @claudiavillafaneok. Ni hablar de nuestro aliado TOP”, agregó Dalma también destacando el “top”, haciendo referencia a su padre y con los emojis de un corazón rojo y unas manos con las palmas levantadas. Y concluyó: “Ni lo intenten…”.

Gianinna, por su parte, optó por compartir fotos con su padre y su hermana cuando eran chicas. También del exfutbolista en distintas oportunidades. Además, reposteó el mensaje que había escrito Dalma y sumó: “Ni lo intenten… Babu vigila. ¡Nos amo!”. Babu es el apodo que sus hijos, Benjamín Agüero y Roma Caldarelli le haían puesto a Maradona.

“Somos humanos, somos defectuosos, reparados, descosidos, somos humanamente imperfectos, pero amamos y eso lo cura todo”, indica la frase que publicó Gianinna Maradona para dar por finalizada la polémica que se generó.

