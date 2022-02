Duro comunicado de la Sociedad Rural de Santa Fe por las declaraciones del presidente

En la previa a la marcha que se realizará hoy hacia la sede del máximo tribunal de Justicia para exigir la renuncia de sus magistrados, la Sociedad Rural de Santa Fe emitió un comunicado donde llamó a la responsables de los poderes del Estado a que actúen "con el respeto que las respectivas investiduras requieren y eviten ejercer poderes desequilibrantes".

Este lunes, el presidente Alberto Fernández volvió a insistir que la Corte Suprema de Justicia “no ha funcionado bien”. Según el mandatario, "en todo este tiempo, la Corte no intervino a pesar de todo esto que venimos diciendo sobre el mal funcionamiento, hubo decenas de quejas denunciando abusos en las detenciones y en los procesamientos”, remarcó el mandatario en una entrevista televisiva.

"Hay un problema de funcionamiento de la Corte Suprema y nadie tiene que ofenderse porque es un problema de funcionamiento de uno de los poderes de la República", agregó Fernández.

Frente a estas declaraciones, la Sociedad Rural de Santa Fe advirtió que cada poder del Estado "vigila, controla y evita los excesos de los otros mediante mecanismos institucionales que la norma establece, pero bajo ningún aspecto son admisibles las declamaciones ofensivas de las autoridades de un poder contra otro, como las realizadas por el Presidente de la Nación, la Vicepresidente o funcionarios nacionales contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

“La crisis en la que está inmersa la Argentina requiere un desempeño eficiente de todos los poderes, pues lejos estamos de tener una democracia de calidad cuando el Congreso de la Nación se transforma en una escribanía o no produce leyes, cuando los jueces no fallan en tiempo y forma, o cuando un Ejecutivo no cumple con sus cometidos básicos”, señalaron.

“De la crisis se sale con mayor institucionalidad y no con bravuconadas o acciones de desprestigio hacia la máxima autoridad a la hora de impartir justicia, pues flaco favor se le hace a la seguridad jurídica tan necesaria para el progreso con los atropellos a la misma”, agregaron.

“Desde la Sociedad Rural de Santa Fe bregamos para que los máximos responsables de los poderes del Estado actúen con la responsabilidad y el respeto que las respectivas investiduras requieren, y eviten ejercer poderes desequilibrantes”, finalizaron.