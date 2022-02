Alberto Fernández y Sergio Massa definen al sucesor de Máximo Kirchner

Tras la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados, luego de manifestar su desacuerdo con el entendimiento del gobierno nacional con el FMI, las expectativas están centradas en la reunión entre el presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara baja, Sergio Massa.

Se trata de un día clave para el Gobierno ya que comienza el período de sesiones extraordinarias en el Congreso y el mandatario parte esta noche en gira rumbo a Rusia, China y Barbados, para lo que se espera que ya haya un sucesor de Kirchner definido.

Massa primero y Fernández después recibieron durante el correr del día de ayer la decisión de Kirchner de abandonar la presidencia del bloque. Cuando se los comunicó a ambos ya tenía la decisión tomada, previa charla con su madre, la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien le habría manifestado desacuerdo con su decisión, según dejaron trascender fuentes oficiales.

La misiva de Máximo Kirchner se conoció en el atardecer de ayer y volvió a generar una crisis interna de proporciones al interior de la alianza de Gobierno. Y en uno de sus párrafos más duros contra Fernández, Kirchner sostuvo: “Sería más que incorrecto aferrarse a la Presidencia del Bloque cuando no se puede acompañar un proyecto de una centralidad tan decisiva en términos del presente y los años que vendrán. Algunos se preguntarán qué opción ofrezco. En principio, llamar a las cosas por su nombre: no hablar de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos hablar de beneficios. La realidad es dura. Vi al presidente Kirchner quemar su vida en este tipo de situaciones”.