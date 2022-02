Dibu Martínez: "Voy a dejar la vida siempre por mi país"

El arquero del seleccionado argentino, Emiliano "Dibu" Martínez, afirmó este martes que dejará "siempre" la vida por el equipo tras ganarle a Colombia por 1 a 0 en Córdoba, en el marco de la 16ta. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, al cual el conjunto nacional ya está clasificado.

"La verdad es que me fui de chico del país, no pude debutar en Independiente y me faltaba este cariño de la gente para mi carrera, era una espina que tenía. Voy a dejar la vida siempre por este país", aseguró el arquero, que recibió varias ovaciones a lo largo de la noche.

"Tuvimos muchas bajas para la doble fecha, sin muchos nombres y demostramos que somos un grupo firme, que estamos por encima de todo. Fue mérito del equipo disimular las ausencias. Me encantó jugar en Córdoba", comentó el futbolista de Aston Villa de Inglaterra.

Martínez, quien está invicto como futbolista del seleccionado, ya que comenzó su carrera en la Copa América de Brasil 2021, destacó que el DT Lionel Scaloni les pide que jueguen como "una final" cada partido.

"Estamos cerca del Mundial, que es el sueño de todos los argentinos. Somos amigos, somos un grupo consolidado y queremos seguir por el buen camino", concluyó.