Qué sucederá con el pase sanitario en la UNL

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) reabrió la inscripción hasta el 4 de febrero para una serie de carreras presenciales de cara al ingreso 2022. Asimismo, informaron que el plazo para anotarse a las carreras a distancia permanecerá hábil hasta el 28 de febrero.

Hasta el momento, la casa de altos estudios aún no definió si exigirá el pase sanitario a su comunidad, medida estará sujeta a la evolución epidemiológica de la ciudad y la región.

“Esta posibilidad todavía no se discutió dentro de la UNL dado que las clases van a iniciar la segunda semana de marzo y todavía falta bastante tiempo, por lo que, por el momento, no vamos a tomar ninguna decisión”, sostuvo su rector, Enrique Mammarella, al aire e Cadena OH!.

Mientras la postura respecto al pase sanitario podría definirse hacia fines de febrero, lo que sí se determinó, por lo pronto, es que en la institución habrá presencialidad plena. “La medida del pase sanitario no puede ser tomada solamente por una organización y en un solo lugar de la ciudad, sino que es algo que se discute con las autoridades locales, provinciales y fuertemente con las de Salud”, alertó.

De implementarse, sin embargo, debería garantizarse la posibilidad de “conseguir los test Covid u ofrecer la vacunación libre al que quisiera, con la posibilidad de definir cuándo y con qué vacuna hacerlo. Eso es algo que no depende de nosotros, trabajamos con las autoridades y hay que ver cuáles son las condiciones con las que terminamos febrero” remarcó.

Mammarella agregó, además, que actualmente la UNL trabaja en conjunto para fortalecer la inoculación de la población, a la par de “la detección de personas que puedan haber quedado relegados en el momento donde les tocaba vacunarse y cómo pueden acceder a ella”.

