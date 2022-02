Laurita Fernández y Benjamín Vicuña harán cine juntos

Cada vez más lejos de los conflictos con su ex China Suárez, Benjamín Vicuña está feliz por haberse sumado a un desafío laboral junto a Laurita Fernández. ¿Qué une al ex de Pampita con la ex de Nicolás Cabré? La nueva película de Marcos Carnevale que ambos protagonizarán.

Según informó La Pavada del diario Crónica, el 7 de marzo comenzará a filmarse el film en el que Benjamín actuará con Laurita, que estuvo en pareja con Nicolás, el papá de Rufina, la hija mayor de su ex, China.

La película se rodará en Mendoza y se titulará S.O.S. soy papá.

Benjamín interpretará a un hombre que se entera de un día para el otro que es padre de una niña que vive en un hogar mendocino. Acto seguido, conocerá a Marina, interpretada por Laurita, que se pondrá en la piel de una asistente social.

