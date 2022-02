Mientras el Estado investiga, Javier Milei volverá a sortear su sueldo

El diputado nacional por "La Libertad Avanza", Javier Milei, abrió la inscripción para el nuevo sorteo de su sueldo que se realizará en los primeros días de febrero de 2022. Esta vez será de $370.000.

Al igual que en la ocasión anterior, el sitio web para registrarse es mipalabra.javiermilei.com. En la plataforma puede registrarse toda persona física mayor de 18 años. Debe colocar su nombre y apellido, DNI, correo electrónico de contacto, número de teléfono celular y fecha de nacimiento.

Debido a las críticas recibidas, el diputado aclaró en las bases y condiciones que se certifica que "todos los datos personales serán tratados de manera estrictamente confidencial. No se compartirán ni cederán con terceros salvo para su procesamiento por medios informáticos a los fines del sorteo, en estricto cumplimiento de la Ley 25.326 y su decreto reglamentario 1.558/01″.

Leer también: Carolina Losada piensa en una alianza con Javier Milei y José Luis Espert

Según el sitio web de Milei, si los usuarios se anotaron en enero no es necesario llenar el formulario de nuevo. No obstante, los ganadores no participan automáticamente sino que deben volver a registrarse.

En enero el Estado nacional, a través de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, inició una investigación con el fin de indagar sobre la política de privacidad del sorteo que inició el diputado nacional Javier Milei para regalar su dieta de $200.000 como legislador.

La Agencia de Acceso a la Información Pública, bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, confirmó la apertura de un expediente de oficio, según informó Ámbito. Será para indagar sobre las condiciones y las políticas de privacidad del sorteo propuesto por el referente de La Libertad Avanza. El objetivo del mismo es determinar si se infringió la ley 25.326, de protección de datos personales.