Iniciativa Deporte Solidario, el proyecto que pretende “promover la esperanza” de unos 60 mil jóvenes

“No nos sorprende lo que pasó en Buenos Aires debido al enorme avance del consumo de droga”, sentenció Matías Dalla Fontana, psicólogo y fundador del proyecto Deporte Solidario. En el día de ayer se conoció que, al menos, 20 personas murieron por la aparente ingesta de cocaína envenenada, mientras 74 permanecen internadas en hospitales de distintos partidos bonaerenses.

Según el especialista, “la droga está destruyendo generaciones y poniendo en jaque la posibilidad de sostener una democracia armónica”. Para Dalla Fontana, es menester no enmascarar lo que sucedió en las últimas horas en Buenos Aires donde se informó que las causas de los decesos habrían sido por la adulteración de la droga: “En la cocaína, todo en ella está modificado, y no solo adultera a la persona, sino también a la sociedad”.

El psicólogo argumentó que, el flagelo de las drogas no es un fenómeno local, sino que tiene escala planetaria e, incluso, histórico: “En las sociedades nórdicas, la droga está haciendo estragos, igual que sucedió en otras sociedades no capitalistas, no prendadas del consumismo que a nosotros nos afecta, como fue la Europa del este, donde también había problemas, por lo que ella no es relativa al orden socio económico. Por su puesto que la pobreza, falta de educación y de expectativas provocan un combo letal, pero la droga siempre es un problema y no es una cuestión a relativizar”, dijo al aire de Cadena OH!.

Enquistada por generaciones, Dalla Fontana aseguró que, para comenzar a combatir la drogadicción, es necesario una política que reafilie a los niños y jóvenes en “organizaciones amorosamente disciplinadas”, como escuelas, clubes, vecinales y parroquias, entre otras, a efectos que generen un “sentido de esperanza”.

“Nosotros conocemos como vivió nuestra ciudad hace solo tres o cuatro décadas, por lo que, proponemos un sistema donde los niños y jóvenes puedan transitar libremente en actividades que les permitan ordenar su economía libidinal, por llamarlo en términos psicoanalíticos, es decir, organizar las fuerzas que todo aparato psíquico dispone, para encausarlos en objetivos legítimos y que producen el ordenamiento del carácter. No podemos tener a los chicos sin hacer nada”, aseveró.

Como iniciativa, aseguró que, si este tipo de instituciones acogieran cada una a cerca de 300 niños y jóvenes en la ciudad de Santa Fe, se podría dar resguardo y “contribuir a mejorar la vida de unos 60 mil pibes, incorporados a un esquema cotidiano ordenador”.

Para ello, reconoció que no será posible “plantear una política macro, sin la debida reconstrucción de autoridad. Tenemos que definir que la droga es un problema y que a ninguna sociedad le resolvió la vida. Luego, el rol de la autoridad no puede cesar en el ejercicio de una red social que tienda al perfeccionamiento y no a la destrucción de la persona”, finalizó.

Deporte Solidario

La iniciativa apunta a integrar la visión comunitaria del deporte con la formación laboral como estrategias conjuntas de realización de la persona. Promueve, además, a la recuperación, reinserción y formación de hábitos sanos, logrando integrar la persona con padecimientos físicos, psíquicos y sociales a su comunidad. La organización fue fundada y es coordinada por los hermanos Dalla Fontana, profesionales de distintas disciplinas y referentes del rugby, con paso por distintos seleccionados nacionales y equipos provinciales como Atlético de Rosario y CRAI, entre otros.