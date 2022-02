Palo Oliver: "Estamos trabajando para conformar un nuevo frente"

El diputado provincial Fabián "Palo" Oliver (FPCYS) adelantó que desde el espacio al que pertenecen ya se trabaja en la conformación de un nuevo frente de cara a las próximas elecciones.

"Algunos peleamos para que el PRO no sea parte de ese frente y otros dicen que si. En ese frente, con seguridad vamos a estar los del Frente Progresista. Todos estamos trabajando para eso, para conformar un nuevo frente", confirmó el legislador.

Además, desestimó la posibilidad de que el intendente de Rosario, Pablo Javkin, se sume a las filas de Juntos por el Cambio. "Javkin no va a ir a Juntos por el Cambio. Lo que él está planteando es la posibilidad de construir un nuevo frente en la provincia de Santa Fe, que permitiría que no exista más el Frente Progresista y tampoco Juntos por el Cambio", aseguró.

Y en la misma línea añadió que "van a hacer todo lo posible para tenerlo a Pablo Javkin, pero hasta ahora yo nunca lo escuché decir que quiere un frente con todo el mundo adentro para vencer al peronismo. Es uno de los posibles dirigentes que puede encabezar una oferta electoral provincial".

"Desde la política tenemos que discutir como hacemos para tener programas de gobierno que mejoren no solamente la calidad de vida, sino también las condiciones que tienen las provincias. Todo el mundo lo sabe y lo voy a seguir diciendo: no es por descalificar al PRO pero en lo que tiene que ver con la visión del Estado no hay coincidencias. Esto tiene que ver con la esencia que tiene cada espacio político", culminó Palo Oliver, en diálogo con Cadena OH!.