Juanjo Piedrabuena: "No sabíamos quiénes nos contrataban porque fue un regalo de un tercero a la pareja"

El cantante y concejal santafesino Juanjo Piedrabuena, quien actuó en la fiesta donde se produjo el triple crimen de Ibarlucea, afirmó desconocer quién era la pareja que celebraba el casamiento y que había sido procesada en una causa sobre venta de drogas.

“A mi representante lo llaman, él pasa la cifra de cuánto sale el show, se arregla el horario, trabajamos, se nos paga y nos volvemos. Ni siquiera mi productor sabía quiénes nos contrataban porque fue un regalo de un tercero a la pareja. Nosotros estábamos llegando a Santa Fe cuando nos enteramos de la desgracia que había sucedido”, narró el músico al aire de Cadena OH!.

Piedrabuena aseguró encontrarse “muy dolido” con lo sucedido y sostuvo que, “por el afán de hacer algo contra mío, están poniendo en riesgo a mi familia”. En tanto, se encargó de trazar una distinción sobre su actividad profesional y el cargo público que asumió meses atrás en el cuerpo deliberativo de la ciudad de Santa Fe: “No tiene nada que ver la política con la música. Tengo unas 20 familias que dependen de este laburo que yo hago a la noche. Tengo sonidistas, trafic, utileros y músicos que la mayoría dependen de lo que hacemos los fines de semana, por eso hay que tener mucho cuidado, primero, informarse bien, porque se me atacó de una forma brutal”, indicó.

El cantante, sobre quien cayeron todas las miradas por su participación en el casamiento de Ibarlucea, no escondió su malestar por “la ironía" con la que se lo atacó, donde se “han burlado hasta de mis errores ortográficos. Yo no tuve la dicha y la felicidad de tener un estudio, porque lamentablemente la vida me hizo crecer de golpe cuando perdí a mi vieja a los cuatro años. Te quieren sobrar por el lado que uno es bruto, pero yo siempre digo que no hay q tener un título para llegar a la gente, sino tener buen corazón”.

Piedrabuena sostuvo que, tanto él como su familia, viven de la música y reveló que aún tiene deudas por saldar debido a su inactividad durante la pandemia. “A mi hijo lo empujamos para que termine los estudios y estamos de un lado para el otro entregado curriculums, molestando a supermercados, a estación de servicio a sanatorios, a hoteles para ver si puede enganchar un trabajo. Nosotros somos una familia humilde, pero trabajadora. No queremos deberle nada a nadie”, agregó.

Finalmente, aseveró estar aferrándose a la fe y aseguró que no dejará de lado su compromiso con las personas de los barrios que lo votaron: “Podrán decir muchas cosas de mí, podrán inventar lo que quieran, pero yo duermo tranquilo. Tomé un compromiso de ayudar a la gente y lo voy a hacer. Quienes me conocen saben que yo he salido a cirujear, a golpear puertas pidiendo, pero eso no me avergüenza, porque yo nunca le falté el respeto a nadie para tener un plato de comida en mi casa. Hoy tengo el orgullo de decir que soy la persona que soy porque tomé los concejos que me dio mi abuelo, donde me enseño que los respetos parten de la casa”.

Escuchar también la nota completa: