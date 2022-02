El nuevo puente en el arroyo Paraná Miní será más largo y ancho que el presentado por el Gobierno de Lifschitz

"Estamos acostumbrados a las críticas de dirigentes no afines al peronismo, radicales, socialistas, todo este espacio que la única ideología que los une es el odio al peronismo, no hay otra ¿no?, porque cuando vemos mezclados a radicales con socialistas o de otros partidos que ideológicamente no tienen nada que ver, el objetivo en común es derrotar al peronismo, y ese objetivo en común que predomina el odio es el que no los deja desarrollar ideas, y cuando tienen que gobernar, no llevan a cabo estas obras tan necesarias", expresó el administrador de Vialidad Provincial, Oscar Ceschi, tras el anuncio de que el 24 de marzo de este año, en Villa Ocampo, será la apertura de sobres de la licitación para construir el tan esperado puente sobre el Paraná Miní, camino a las barrancas del Río Paraná.

Recordó que la alianza radical-socialista gobernó la provincia durante 12 años con “épocas buenísimas de la Argentina". Cuando terminaban el mandato licitaron sin presupuesto un puente de mano única y de solo 200 metros, con riesgos de no soportar una inundación, En realidad era un mamarracho y ninguna solución"; y que ahora lo harán de más de 300 metros, con el doble de ancho para facilitar el tránsito en ambas manos; con pasarelas peatonales de ambos lados, y que será de hormigón, mientras que el que desechó Perotti al iniciar su gobierno era con estructura metálica. Justificó así que valió la pena esperar, a pesar de que por eso el actual gobernador fue muy criticado por entonces.

Ceschi explicó que la actual gestión se encuentra llevando a cabo una política de obras de ensanchamiento de puentes; y en ese contexto, opinó que "es irrisorio llevar a cabo la construcción de un puente de una sola mano. Vos te imaginas, lo que estaba proyectado ahí era un puente de una sola mano de 200 metros de luz, donde si vos le querés dar un enfoque turístico o productivo -que creo que es lo que se puede dar a ese puerto-, ¿cómo hacés con un puente de una sola mano?", cuestionó.

Sobre esto, también agregó que gracias a su equipo profesional de estudio y proyecto fue posible determinar todas las características ideales para la obra:

- Luz de 308 metros de largo.

- Calzada de dos manos de 8,30 metros en total.

- Dos veredas peatonales de 1,55 metros cada una.

- Con pilotines de hormigón y vigas de 30 metros pretensadas de hormigón.

Lo que resultaría ser un puente de 100 metros más largo y el doble de ancho que el anteriormente presentado por el Gobierno de Lifschitz; además lo harán con estructura de hormigón, según establece el pliego.

"No solamente que el puente ya era una barbaridad hacerlo de una sola mano, sino que se iba a hacer de 200 metros, que ante una gran creciente -que no es descabellado pensarlo para nuestra región- todo ese terraplén iba ser producto de obstáculo del agua e iba a generar otro problema. Porque a veces no se trata solamente de hacer un terraplén y colocar un puente de alcantarilla, hay que hacer un estudio hídrico y ver el impacto que produce" sostuvo el administrador de Vialidad.

Ceschi aclaró que el ripio para llegar al puente ya está hecho, se trata de 8 kilómetros desde Villa Ocampo hasta el Paraná Mini. El mismo fue terminado la última semana de enero de 2022.

La obra

El puente presenta una combinación de vigas longitudinales de hormigón pretensado y un tablero e infraestructura de hormigón armado simple. La superestructura tendrá una luz de 308 metros, conformada por diez tramos pretensados, un ancho de calzada de 8,30 metros y veredas peatonales de 1,55 metros de ancho por lado

Entre los trabajos a realizar, se contempla el retiro y desmontaje de la estructura flotante existente y la remoción de los accesos, zona donde se aplicará un nuevo ripio de 7,30 metros de ancho y 15 centímetros de espesor.

En cuanto a los terraplenes, se ejecutará la protección contra erosión de los estribos mediante una manta de geotextil y protección flexible de hormigón con geoceldas, con la finalidad de evitar la formación de socavones.

Accesos

Sobre la RPN°32, la DPV finalizó en los últimos meses de 2021 el alteo y la reconstrucción del estabilizado granular (ripio) en el acceso a la zona de San Vicente y el club de caza y pesca "El Irupé". Los trabajos realizados por la Jefatura Zonal I de la DPV comprendieron 7.600 metros de longitud por 7 metros de ancho y representaron una inversión de la provincia cercana a los 10 millones de pesos.