"El estafador de Tinder", el nuevo documental de Netflix

El estafador de Tinder es un documental disponible en Netflix que cuenta la historia en primera persona de sus protagonistas, Cecilie Fjellhoy, Ayleen Charlotte y Pernilla Sjoholm un grupo de mujeres a las que Simon Leviev, quien en realidad era Shimon Hayut, les robó dinero pero principalmente, sus corazones.

"Él se hacía pasar por magnate con una vida de lujo y seducía a mujeres por internet para robarles millones de dólares. Ahora algunas víctimas planean vengarse", comienza diciendo la descripción de Netflix.

"Pasa de largo, pasa de largo, pasa de largo... No es fácil encontrar el amor a través de una app. Por eso, cuando Cecilie coincide con un apuesto playboy multimillonario —que además es el hombre ideal—, no lo puede creer. Pero los sueños se esfuman. Para cuando se da cuenta de que este empresario internacional no es quién dice ser, ya es demasiado tarde: él se ha llevado todo. Así es como el cuento de hadas se transforma en una historia de venganza con aires de intriga. Cecilie descubre que hay otras damnificadas, y juntas dejan de ser las víctimas de esta historia." Esa es la premisa de este documental que se ha vuelto furor en la plataforma de streaming.

Shimon Hayut se hacía pasar por Simon Leviev, un joven hijo de un magnate de diamantes. En las primeras citas las llevaba a hoteles 5 estrellas o las invitaba a pasear en su avión privado. Las enamoraba, compartía lujos con ella. Su cuenta de Instagram mostraba su vida multimillonaria, nada parecía falso.

Sin embargo, un día las llamaba y les decía que iban a matarlo. Necesitaba escapar y se escondía en la clandestinidad, aducía no poder usar sus cuentas bancarias porque iban a geolocalizarlo. Entones ellas le daban todo lo que tenían: 10 mil dólares, 40 mil dólares, 140 mil dólares. Sacaron préstamos, perdieron todo lo que tenían.

¿Quién es Shimon Hayut (o Simon Leviev)?

Shimon nació en Bnei Brak, una ciudad al este de Tel Aviv, pero modificó su identidad para fingir una falsa relación paterno-filial con el magnate de los diamantes Lev Leviev. Hayut creció en aquella ciudad ultraortodoxa y su padre, Yohanan Hayut, es el rabino principal de El Al.

Comenzó a estafar casi desde adolescente. A los 20 años, le quitó una serie de cheques a una familia. Luego le robó otros cheques a la familia de un hombre de negocios que se encontraba en Herzliya Pituah, donde se desempeñaba como personal de mantenimiento. Utilizó dinero para adquirir Porsches y realizar lecciones de vuelo en Haifa. Pero aquí no termina todo, además de robar a varias familias, estafó a un compañero para tener su propia tienda de ropa.

Más tarde viajó a Finlandia, donde las apps como Tinder fueron su nuevo objetivo, ya que conocía mujeres y al tiempo las estafaba con promesas que luego no se cumplían. Ante esa situación, fue detenido en 2015 y pasó dos años en prisión. Fue extraditado a Israel, pero huyó otra vez. Y entonces conoció a la primera protagonista del documental, la noruega Cecilie Fjellhøy.

Fuente: Ambito