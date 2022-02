El testimonio más esperado: habló el profe Juan, acusado de abusos

A poco de cumplir cuatro meses de prisión preventiva por acusaciones de abuso sexual en el Jardín Ceferino Namuncurá de Santa Fe, el profesor de educación física Juan Trigatti dialogó con Cadena OH! y contó el calvario que está viviendo.

"Dentro de lo que se puede estoy bien. La verdad que me siento bien, quiero pensar en positivo, quiero aferrarme a mis afectos y pasándolo lo mejor posible dentro de mis condiciones", comentó.

Respuestas exclusivas de una de las voces involucradas en un caso que conmocionó a Santa Fe. Se dice inocente, se sabe con pruebas y sigue confiando en la justicia.

¿Cuántos años en la docencia?

"Tengo más de 26 años de antigüedad en la docencia. Empecé de muy joven, incluso antes de recibirme. Y cuando terminé la carrera ya tenía trabajo y lo hice ininterrumpidamente".

"Trabajé en más de 15 instituciones, como titular y suplente. He tenido más de 1.500 alumnos en el jardín, en mi vida profesional calculo que tuve más de 4.000 alumnos. A pesar del estado público que tomó la situación, no hay ninguna denuncia anterior. Esto no sucede de un día para el otro, en ninguna de las instituciones que trabajé tuve ningún problema ni con padres, ni con chicos, ni con las autoridades".

¿Cómo era el lugar donde daban las clases?

"La mayoría de los docentes de educación física damos clases en el patio, son de las clases más observadas dentro de las instituciones. Donde trabajo se ve el patio desde dos calles, desde calle 12 de Octubre y calle Neuquén. Tiene una pared baja con un tejido. Además ese patio está separado por un tejido del patio de la secundaria y hay aulas cuyas ventanas dan al patio directamente. Los mismos chicos que van al recreo o tienen educación física están prácticamente pegados a nosotros. Hay cámaras también. Al costado del lugar donde daba clases, era el lugar de ingreso y egreso de secretaría y dirección, y siempre pasaban padres", detalló.

¿Por qué pasó lo que pasó?

"No hay una explicación, no hay. No existe, no pasó nada en mis clases como para que se de esta situación. Fueron clases normales, como siempre, pero con la particularidad del contexto de pandemia. Se respetaban los protocolos, trabajábamos con actividad sin contacto entre los nenes y en las actividades tampoco. Se me había ocurrido una manera de armar la ronda que era que, cuando los chicos llegaban, nos poníamos en círculo y tocábamos la punta de los pies de los compañeros, para que no haya contactos. También el uso de barbijo, elementos individuales, en todo momento mi discurso era no tocarse y jugar separado".

¿Cómo comenzó el proceso?

"Fue todo una cuestión inusitada. Yo tenía clases a la tarde en el Jardín. A la mañana me llamó la directora para contarme que había una denuncia. Después vi imágenes en medios de comunicación. Me comuniqué con el gremio, me indicaron que aparte de lo administrativo iba a tener que buscar un abogado. Nunca tuvimos uno, llamé a uno que me recomendó un amigo. Me dijo ese mismo día que vayamos a la Comisaría de la Mujer y así lo hicimos. Pusimos en conocimiento que nos habíamos enterado por los medios y que íbamos a ver qué sucedía. A partir de ahí quedé detenido y estoy próximo a cumplir 4 meses de la detención".

"Los hechos de violencia que se vivieron en mi casa son públicos. Hay fotos, videos, audios de estas personas. Hicimos denuncias y presentamos pruebas, pero no hay ningún detenido. La vandalización sobre el inmueble fue enorme, hubo incendios, mataron las mascotas de mis hijos, a la perra y a la gata. Una cosa sin sentido completamente, una escalada de violencia muy fuerte".

¿Seguís confiando en la Justicia?

"Sí, por supuesto. Confío que los jueces que van a intervenir en esta causa evaluarán las pruebas y las condiciones en que se desarrollaba mi trabajo, que se daba en el marco del trabajo institucional del Jardín. Se evaluará también mi trayectoria y testimonios de colegas, familia, amiga cercana".

¿Qué le dirías a tus colegas?

"Hay que trabajar dentro de las condiciones que se discute en los gremios, en el ministerio y sobre todo saber cómo cuidarnos. Me declaro inocente y jamás pasó ningún hecho de abuso ni ningún tipo de violencia con ningún alumno mío. Pero si nosotros como docentes de educación física tenemos clases abiertas al público, podemos sufrir estas denuncias y a la vista de todos, digo ¿Qué puedo pasar con el resto de los docentes? ¿Cómo hacemos para dar clases tranquilos?

¿Cómo sigue tu situación?

"Vamos a pedir la revisión de la prisión preventiva en mi casa. Porque el sentido de la misma es no interferir en la investigación y evitar el peligro de fuga. No tengo posibilidad de intervenir, ya se tomaron las Cámaras Gesell, dimos las garantías para saber que no me voy a fugar. Detrás de esto está mi familia, mis papás que son muy grandes, yo soy hijo único. Ellos no tienen tiempo que les sobra, entonces vamos a pedir que por lo menos se nos conceda la posibilidad de pasar el proceso en libertad. Están dadas las condiciones para que así pueda ser".

Escuchar también audio completo: