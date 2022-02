Dalma Maradona está embarazada: reveló el sexo y el nombre de su bebé

Dalma Maradona, mamá de Roma que en marzo cumplirá tres años, fruto de su relación con Andrés Caldarelli, anunció este mediodía al aire de su programa en Metro, que está esperando a su segundo bebé. Además, la actriz e hija del Diez, reveló el nombre y el sexo del nuevo integrante de la familia.

“Estaba hablando con Cayetano en el corte, que tengo que decir algo. Estoy embarazada”, anunció sin demasiados preámbulos y luego contó que ya pasó las doce semanas de gestación y que además de su pareja, solo sabían la noticia su mamá Claudia Villafañe y su hermana Gianinna.

Entre risas, agregó a quienes no le creían: “La cara de todos mis compañeros, nadie sabía nada, me parecía que lo tenía que decir acá y que tenían que ser los primeros en enterarse. Es un chiste lo anterior (le había dicho a su compañero que no trabajaría más), pero esto es real”.

Feliz con la novedad, dijo que esperan una nena y que con su pareja ya tienen decidido el nombre: Azul. Aún asombrada contó cómo le dijeron a su hija. “Mamá y papá te tienen que contar algo, ¿sabés qué tiene mamá en la panza?”, le preguntaron y la nena había entendido todo: “Sí, un bebe”. Dijo que sospechó que podría estar embarazada porque en su viaje a Nápoles se había sentido mareada y había tenido vómitos.

“Esperar los tres meses y que no se filtre era importante, por eso gracias a los que me vieron, me hicieron ecografías. Soy mamá de dos nenas, recontra buscada, vino al toque y acá cerramos la fábrica”, agregó sobre el futuro de la familia.