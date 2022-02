Julio César Falcioni se refirió a las negociaciones de Wanchope y Farías

En el cierre del mercado de pases, Colón y Boca intentan acelerar las gestiones por dos jugadores que podrían ser transferidos de un club al otro. Ramón Ábila está muy cerca de irse del Xeneize a Santa Fe, mientras que en Boca mantienen la ilusión de quedarse con la joyita, Facundo Farías. Tras la reunión que mantuvieron anoche los dirigentes de ambos clubes, Julio César Falcioni -DT del Sabalero- habló esta mañana en TyC Sports.

"Sé que estuvieron reunidos y que están cerca de negociar, pero no más que eso. Creo que no tiene nada que ver lo de Wanchope con Farías", aseguró Falcioni, dando a entender que si Ábila se transforma en jugador de Colón, no necesariamente el joven delantero Sabalero vaya a Boca. "Hasta anoche no se había cerrado nada, si sé que son negociaciones aparte. Muchos las quieren unir pero no tiene nada que ver una con otra", comentó.

El entrenador reconoció que habló con Wanchope en los últimos días para intentar convencerlo de que vaya a Colón, y también reconoció que Farías quiere quedarse en el plantel. "Facu se quiere quedar y la idea de todos es que se quede, lo necesitamos y tenemos un plantel con muchos deseos de competir en la Copa Libertadores. Esperemos poder contar con él. Va a ser un hombre importante y va a tomar una dimensión jugando internacionalmente", agregó Falcioni.

"El chico esta bien, está tranquilo. Hablamos permanentemente para que él se mantenga al margen de cualquier situación, lo importante es que está trabajando con normalidad y alejado de todos los rumores y negociaciones, esta metido 100%", aseguró Falcioni sobre Farías.

En la proyección que tiene el delantero de 19 años, Falcioni se animó a compararlo con dos gigantes del fútbol argentino: "Juega muy bien, es muy parecido a algunos jugadores con esa potencia ofensiva como Tevez o Agüero, jugadores que marcan la diferencia por eso uno los quiere tener en su equipo".