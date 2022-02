Cierra una carnicería en Rosario tras dos ataques a balazos en pocos días

El dueño de la carnicería de bulevar Seguí y Lavalle, a la que balearon dos veces en menos de una semana, decidió cerrar definitivamente sus puertas ante el temor de un nuevo ataque. Aseguró que desde los tiroteos –el primero fue el miércoles y el segundo el viernes–, sus ventas cayeron a la mitad.

“Nos piden 100 mil pesos por mes y nos vamos, gracias intendente y gobernador”, reza uno de los carteles que puso Sergio este martes por la mañana en la entrada de la carnicería. A partir de este miércoles bajará las persianas definitivamente.

“Dijeron que iban a pasar con el local abierto tirando y no me puedo confiar”, explicó Sergio que señaló que, aunque la solicitó, no tiene custodia policial y que tampoco tiene el dinero suficiente para pagar el soborno.

“Esto deja a cuatro familias sin trabajo”, advirtió y criticó duramente al gobernador Omar Perotti y al intendente Pablo Javkin. Habló también de la angustia e impotencia de cerrar después de 12 años de trabajo en el barrio.