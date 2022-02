Muna Pauls cantó por primera vez en un escenario de Nueva York

Muna Pauls, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, hace algunos días aterrizó en Nueva York junto a su papá para formar parte de Go Broadway.

El programa intensivo de formación para artistas culminó con la presentación de Muna y sus compañeros en el Consulado Argentino.

Por primera vez, la joven artista se subió a un escenario de Nueva York e interpretó con sus amigos y colegas dos canciones, Hi New York y Magic to do.

"La presentación duró 45 minutos. Los artistas hicieron un par de temas de teatro musical que aprendieron durante el curso y un número grupal. Para muchos, fue la primera vez pisando un escenario en Nueva York", contó Valentina Berger, directora de Go Broadway.

Fuente: Ciudad Magazine