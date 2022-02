Jorge Rial disparó contra Marina Calabró: "¿A quién va a traicionar ahora?"

Todo indica que Jorge Rial volvió a apuntar contra Marina Calabró en Twitter.

Esto sucedió luego de que se conociera la noticia del pronto debut de la periodista en La Nación +, usó una icónica frase para referirse a una personalidad que está por regresar a la televisión.

El conductor de "Argenzuela" (Radio 10) y Marina Calabró terminaron de la peor manera su amistad hace aproximadamente un año, cuando Jorge Rial decidiera acabar con "TV Nostra" (América TV) y se acusaran mutuamente de traicioneros.

Esta vez, el exconductor de "Intrusos" revivir este conflicto con la periodista y escribió irónico en un filoso tuit: "¡Pedro! ¡Mira quién vuelve! La viudita a la tele. ¿A quién va a traicionar ahora?".

Tras usar la icónica frase que usaba Juan Carlos Calabró (padre fallecido de Marina Calabró) en su sketch de comedia en El Nueve, Jorge Rial no perdió la oportunidad de confirmar en su texto, el motivo por el que no le avisó a Marina Calabró del final de "TV Nostra" con antelación, sino el mismo día, dos horas antes de que lo anunciara en vivo: "Cuídense. Filtra toda la información. No la agreguen a los chats o mejor, hagan uno paralelo".

Después de que la polémica del cierre de "TV Nostra" (América TV) bajó, Jorge Rial ofreció una sincera entrevista a Gustavo Gato Sylvestre en su programa "La Cocina del Gato" (C5N) y habló por primera vez sobre la razón por la que mantuvo tan hermética su decisión hasta el último momento: "A mi familia no le conté porque no le quería angustiar y a algunos compañeros no les avisé para que no vendieran la información. Porque ahí está la traición. Hay gente alrededor que después le venden a los otros va y cuenta las cosas afuera, y yo no quería que se filtrara. Tomé la decisión por una persona en especial, porque yo sabía que llevaba y traía información de todos lados. Lo sabía".

Sylvestre entendió rápidamente que Rial se refería a Marina Calabró, por lo que no dudó en consultar el motivo por el que la incluyó en este proyecto, a lo cual el presentador respondió: "Porque tengo cierto cariño por la gente y creo que cambia y me di cuenta que no. Yo lo asumo como un error mío".

Fuente: Exitoina