Presupuesto: "Es hora de que el Gobernador deje de responsabilizar a la oposición"

El diputado Fabián Palo Oliver se despachó contra el gobierno de Omar Perotti en lo que considera una "victimización" por el tema del presupuesto.

"La reunión de la comisión de presupuesto es mañana a las 10. Vamos a esperar si logramos conversar con algún representante del poder Ejecutivo. Sí se acercó a conversar Alejandro Olivera, como presidente de la Cámara de diputados, y comento qué conversó con el Gobernador", comentó al aire en Cadena OH!

El entrevistado espera llegar a un acuerdo, aunque considera que "no hay vocación para dialogar". De lo contrario, aprobarán el dictamen que surja de la mayoría y el proyecto continuará el trámite legislativo.

"Nunca estuvo en discusión de que el Gobierno tiene que tener el presupuesto aprobado, es la vocación, la voluntad y nuestra responsabilidad. Lo digo sin que suene a chicana, nuestra responsabilidad es aprobar el presupuesto y la del Gobernador es gestionar y gobernar. De nada sirve que se pongan excusas y que se siga victimizando. Tiene que resolver los problemas él, y nuestra tarea es brindarle las herramientas necesarias para poder llevar adelante las tareas", replicó con fuerza.

Desde su sector, afirmaron que la vocación de acuerdo siempre existió. "El año pasado llegamos a un acuerdo y aprobamos la Ley de Conectividad, la Ley de Emergencia en Seguridad y quedó pendiente el presupuesto, aunque estuvimos muy cerca de hacerlo. Si no es ahora será la semana que viene. Pero no vamos a darle excusas al gobernador para que se sigua victimizando. Es hora de que deje de responsabilizar a la oposición y se haga cargo".

Vicentin

Ante una nueva propuesta en el marco del concurso de acreedores, que implica un pago inicial en dos años y la cesión del 95% de las acciones de los actuales dueños de la agroexportadora, el diputado expresó sus consideraciones.

"Todavía no pudimos evaluar en profundidad la propuesta, pero sí hemos tenido alguna valoración a partir de algunos trascendidos periodísticos. Nos comunicamos con el Juez para que cuanto antes nos las haga llegar. La semana que viene vamos a viajar a Reconquista para reunirnos con el sindicato, para saber cuál es la posición de los trabajadores", explicó.

El objetivo es concretar reuniones tanto con el Gobierno nacional como con el provincial, para conocer si se tiene pensado algún tipo de intervención. A su vez, insistirán en la Cámara con un pedido de informe al respecto.

"Sabemos que no es fácil, estamos en un proceso de concurso, pero al menos tenemos que valorar qué medidas se podrían tomar. Insisto con lo mismo hace un año, ojalá me equivoque, pero esto es un final anunciado y la situación va a la quiebra. Por malos manejos y porque hay un sector que demoniza la intervención del Estado, no se aceptó un salvataje del Gobierno nacional. La posibilidad de resolverlo por parte de los empresarios es mínima. Sus activos representan un tercio de la deuda que tiene, es imposible que esta empresa encuentre una solución", dijo por último.

