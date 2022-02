Traferri recorrió escuelas de San Lorenzo y reafirmó su “compromiso con la educación”

El senador del Nuevo Espacio Santafesino (NES) Armando Traferri visitó este miércoles establecimientos educativos de la ciudad de San Lorenzo para conocer las necesidades de estas instituciones y resolverlas de cara al inicio del ciclo lectivo el próximo 2 de marzo.

El legislador estuvo recorriendo la Escuela Secundaria N°439 Melitón Hierro y la Escuela de Educación Superior Orientada N° 548 Mariano Moreno, donde conversó con las autoridades y escuchó sus planteos.

“Estamos recorriendo los establecimientos educacionales, principalmente aquellos que no tienen cooperadora escolar, ya que los directivos quedan sin recursos al no poder acceder a la distribución que se hace del Fondo de Asistencia Educativa. Entonces venimos con las herramientas con que contamos desde el Senado para asistir a los colegios y que el próximo 2 de marzo los chicos y chicas puedan iniciar las clases como corresponde. Esto forma parte del compromiso que he asumido como la educación hace muchos años”, explicó Traferri durante la visita.

Respecto de las problemáticas planteadas por los directivos, el senador justicialista relató que “fundamentalmente las que más se notan son las que ha causado el temporal que tuvimos días atrás, con muchos árboles caídos, ramas y distintos problemas de infraestructura que, a través de los años, no se han ido reparando, como también filtraciones en los techos”.

Sobre la resolución de estos planteos, afirmó: “En la mayoría de los casos logramos resolverlos directamente a través del Plan de Fortalecimiento Institucional o de ayuda en especies, y cuando la magnitud del problema nos excede hacemos el reclamo ante el Ministerio de Educación de la provincia para que nos dé una respuesta”.

Luisa Rodrigo, directora de la escuela 439, destacó la visita del senador Traferri, sobre quien señaló: “Siempre nos acompaña en todos los proyectos”. La directiva explicó que actualmente “la preocupación más grande es revincular a los chicos de 2020 y 2021 en el inicio del ciclo de ciclo lectivo” y contó que el establecimiento tiene modalidades: Arte audiovisual, Naturales y Economía.