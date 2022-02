Decenas de personas en una nueva marcha por la inseguridad

Vecinos de la ciudad de Santa Fe realizaron una nueva marcha frente a Casa de Gobierno para exigir mayor seguridad. Bajo la consigna "Justicia sin banderas políticas", decenas de personas se congregaron en plaza 25 de Mayo.

Esta fue la segunda manifestación autoconvocada en menos de una semana luego de la indignación que provocó el ataque a Lucio Belfiori, el joven de 25 años que pelea por su vida tras recibir un disparo en el cuello durante el robo de su motocicleta.

Azucena Ponce de León, madre de Maxi Olmos, presente en la marcha aseguró que "la justicia no hace nada y las autoridades tampoco. No pido que cambien las leyes, sino que las cumplan. Yo con la causa de mi hijo estoy ahí, estamos esperando el juicio, y todavía la justicia no está. Queremos que todo sea más rápido, ¿por qué las familias tenemos que esperar tanto?".

"En el barrio estamos todos los días con miedo. Ahora le tocó a Lucio y mañana le puede tocarle a cualquier otro vecinos. Confiamos en que Lucio salga adelante, mientras tanto estamos acá pidiendo justicia. Pasaron seis días y todavía no agarraron al delincuente que disparó. Hoy somos los vecinos los que estamos presos de la inseguridad y los delincuentes sueltos por las calles robando y armados", manifestó en la plaza 25 de Mayo uno de los vecinos de Bº 7 Jefes presente.

Por su parte, Ileana Alvarenga, integrante de vecinos autoconvocados manifestó que son necesarias "políticas públicas claras en materia de seguridad", pero "nadie se quiere hacer cargo, nadie quiere tomar la temática en serio, hablar de todos los temas, de todos los eslabones que componen la cadena nefasta que nos llevó hasta acá".