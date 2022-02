Venden los derechos cinematográficos de "El Señor de los Anillos" y "El Hobbit"

Una variedad de derechos de películas, merchandising, juegos y eventos en vivo de "El señor de los anillos", "El hobbit" y otros títulos del autor JRR Tolkien se subastarán ahora que Saul Zaentz Co. ha decidido vender sus tenencias de Tolkien.

Zaentz Co. contrató a ACF Investment Bank para manejar el proceso de venta, que por lógicas razones despierta el interés de todos los estudios. Se proyecta que las propiedades de Tolkien alcancen al menos u$s2 mil millones, según las altas valoraciones recientes para los productores de contenido y propiedad intelectual de primer nivel.

Leer también: "El estafador de Tinder", el nuevo documental de Netflix

El momento del proceso de venta no es accidental. Amazon Prime Video está listo para estrenar su tan esperada y megapresupuestada versión de la serie de televisión de la perdurable saga "El Señor de los Anillos", "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder", el 2 de septiembre . Amazon encabeza la lista de los principales candidatos para buscar los derechos adicionales que ahora posee Zaentz.

Las participaciones de Zaentz Co. abarcan los derechos para explotar las propiedades de "El Señor" y "El Hobbit" en películas, videojuegos, comercialización, eventos en vivo y parques temáticos. También incluye derechos de coincidencia limitados en caso de que el patrimonio de Tolkien decida hacer películas u otro contenido basado en dos compilaciones de escritos de Tolkien que se publicaron después de su muerte en 1973: "El Silmarillion" y "Los cuentos inacabados de Númenor y la Tierra Media".

Leer también: Elon Musk quiere llevar internet al Amazonas

Warner Bros. también mantiene algunos derechos de desarrollo cinematográfico de “El Señor” a través de su propiedad de New Line Cinema. New Line tuvo grandes éxitos de taquilla mundial y premios Oscar con la trilogía del director Peter Jackson "La comunidad del anillo" (2001), "Las dos torres" (2002) y "El retorno del rey" (2003). El estudio anunció el año pasado planes para producir una película de anime con New Line y Warner Bros. Animation, “El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim”.

Pero se entiende que, en opinión de Zaentz Co., los derechos sustanciales de películas de acción en vivo volvieron a ellos el año pasado en parte porque Warner Bros. no había estado desarrollando activamente algo nuevo o contenido relacionado. Ese desarrollo, más la anticipación por la nueva serie de Amazon, fue suficiente para convencer a Zaentz Co. de que había llegado el momento de una venta.

Fuente: Ambito