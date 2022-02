Facundo Farías: "Sentí los silbidos, pero estoy tranquilo

Facundo Farías tuvo una noche particular en el duelo entre su Colón y Boca Juniors. En este último mercado de pases, el Xeneize lo quiso comprar, pero tras unas extensas negociaciones se quedó en el Sabalero. En su presentación en la Copa Liga Profesional 2022, le tocó jugar en La Bombonera, donde lo recibieron con silbidos producto de que Farías expresó más de una vez su deseo de continuar en el conjunto santafesino.

"Fue un partido especial. Se rumorearon muchísimas cosas. Pero yo estoy tranquilo porque sé que no manejé nada del pase, sólo hablaron los dirigentes y mi representante, yo nunca me metí en el medio. Ahora estoy contento por haber renovado con el club, ya estoy con la cabeza en Colón. Sentí bastante los silbidos, pero yo estaba tranquilo porque nunca me metí en medio de la situación", explicó el delantero de 19 años.

Luego, Farías analizó el empate 1-1 entre Boca y Colón: "Creo que está bien el empate. Ellos aprovecharon las situaciones que tuvieron, son un equipo de mucha jerarquía. Nosotros hicimos un sacrificio muy grande. Generamos ocasiones, esperábamos el gol, lo buscamos en todo momento, nunca dejamos de jugar", expresó. Además, contó que "en el segundo tiempo me tiré un poquito más para el medio porque ya lo estaba sufriendo bastante" a Luis Advíncula, el lateral derecho con quien tuvo un lindo duelo durante los 90 y pico de minutos.

Farías y el gol de Beltrán, con asistencia de lujo del Pulga Rodríguez

"En la charla previa al partido, Julio (Falcioni) nos pidió que seamos indios, no caciques. En la pelota que le robo a Advíncula fue un esfuerzo extra, dejé todo lo mío y por suerte pude generar esa jugada (ganó un córner). El centro me salió al primer palo porque ya no tenía fuerza para ejecutar, pero por suerte el Pulga siempre saca algo de la galera y bueno, pudo tocarla de taco para que Lucas convierta", reveló Farías tras el partido en la transmisión oficial.

Con info de TyC Sports