¡Un romántico! Benjamín Vicuña viajó a París con Eli Sulichin

Eli Sulichin camina hacia el Arco de Triunfo del Carrusel, en París. Lo hace de espaladas a la cámara. Se da vuelta, mira y sonríe no solo al teléfono con el que la están grabando sino hacia quien está allí detrás: Benjamín Vicuña. Sigue caminando y vuelve a mirar a su pareja: esta vez, lanza un beso. Nunca deja de sonreír.

El video dura tan solo unos segundos, los suficientes para que el actor chileno quisiera compartirlo en sus redes sociales junto con el tema Girls Like You, de Maroon 5, de fondo. “Mi guapa”, escribió en la publicación que en menos de una hora se lleno de likes. Sin dudas, el que más se destacó fue el de Carolina Pampita Ardohain, su ex pareja y madre de sus hijos mayores, con quienes estaba de vacaciones en Punta Cana, y a quienes el artista recién verá a su regreso de la capital francesa.

Leer también: Pampita reaccionó a las fotos de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

Benjamín aprovechó que Bautista, Beltrán y Benicio estaban en República Dominicana, y Magnolia y Amancio en Disney –con Eugenia la China Suárez- y decidió hacer un romántico viaje junto a su novia, Eli Sulichin y disfrutar de unos días de pareja.

Ahora disfrutan de un descanso en la capital francesa. Y, casualidad o no –solo él lo sabe- este lunes 14 de febrero -Día de los Enamorados-, Vicuña posteó el romántico video que no tardó en hacerse viral. Por caso, además del “me gusta” de Pampita, en la publicación se destacó el mensaje de Puli Demaria, amiga de la modelo y también de Sulichin. “¡Viva el amor! ¡Los quiero!”, escribió la DJ.

Además de recorrer París, visitar y disfrutar de las distintas atracciones turísticas, el actor chileno mantiene su exigente rutina de entrenamiento diario: es que el próximo 20 de febrero realizará su primer triatlón olímpico, Ironman, para el cual se viene preparando desde hace meses. La prueba consiste en 1500 metros de nado, 40 kilómetros de bicicleta y 10 de running.

Fuente: Infobae