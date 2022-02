Wanchope Ábila en Colón: "Estoy esperando para poder hacer mi debut"

Colón, sobre el cierre del mercado de pases, dio uno de los impactos más importantes al contratar a Ramón Wanchope Ábila, quien no tenía lugar en Boca y venía de jugar sin mucho suceso en dos equipos de la Major League Soccer de Estados Unidos. También se cerró la llegada del arquero Matías Ibáñez, quien no iba a ser tenido en cuenta en Patronato por diferencias con el DT Iván Delfino.

Wanchope Ábila y Matías Ibáñez fueron presentados este lunes en una conferencia de prensa que se realizó en el Hotel Inter Tower, ya que no formaron parte del Madia day la semana pasada donde se presentó al resto de los refuerzos en en Predio 4 de Junio.

"No me equivoqué, encontré un gran grupo desde lo humano y lo deportivo, estoy esperando para poder hacer mi debut", arrancó diciendo Wanchope Ábila sobre su llegada a Colón. Y agregó: "Julio Falcioni decidirá cuándo contará conmigo, estoy bien, hice la pretemporada con Boca, me falta ritmo de juego, pero lo voy a ir ganando con los entrenamientos y los partidos, tengo muchas ganas de jugar. Lo único que me sirve es hacer goles, no le sirve al equipo y a mí no me da mucha gracia. Mi única meta desde que juego a la pelota es meter muchos goles, y espero meterlos este año".

Mientras que luego, Wanchope Ábila indicó: "Lo vi al partido, uno lo analiza desde otro lado, más tranquilo, lo hicieron muy bien, en cuanto al tridente es una decisión de Julio, nosotros tenemos que estar preparados, de la forma que el técnico lo deseé y necesite, es prematuro decirlo hoy".

"Hay una triple competencia, las posibilidades se pueden llegar a abrir, por lo cual cuando se den hay que aprovecharlas", comenzó diciendo a su turno el arquero Matías Ibáñez.

En cuanto a si estuvo la chance de atajar en Unión, Matías Ibáñez dijo: "A principios del mercado de pases tuve un llamado, no se dio esa posibilidad. Esta chance me encuentra en un momento donde estoy maduro, tuve mucha continuidad, tengo muchas ganas de seguir creciendo, es fundamental para todo futbolista. Tengo mucha expectativa para ayudar al equipo en el momento que me necesite".

En tanto que luego, Wanchope Ábila reveló qué lo convenció para venir a Colón: "Hablábamos todos los días con Julio Falcioni, Mario Sciacqua fue a Buenos Aires con las negociaciones que fueron duras. El club juega y genera mucho, eso hace que se incline la balanza, estoy muy contento, pero tengo que demostrarlo en la cancha. Cuando uno habla con Julio sabe que uno habla con una persona de mucha experiencia, estoy bien, sabe cuándo me va a utilizar, ojalá sea pronto porque tengo muchas ganas de jugar".

Y volvió a tomar la palabra Matías Ibáñez y dijo: "Estoy en un buen momento, dentro de cuatro o cinco años se estirará mucho más los años de retiro, tengo mucho para dar, estoy contento, conozco el club, a la ciudad, la gente exige siempre, estoy a las órdenes del entrenador".

"No es una revancha, no la tengo con nadie, estoy con muchas ganas de hacer las cosas bien, de colaborar con el club, Colón adquirió el 100% de mi pase, estoy agradecidos a todos los que colaboraron, dije desde el primer momento que quería venir, me interesa jugar todo lo que va a jugar el club, la calidad del plantel genera muchas más ganas. Fue una semana tranquila, sabía que las negociaciones iban a llegar a buen destino, sabía que las cosas se iban a dar", agregó Wanchope Ábila.

Luego, Matías Ibáñez dio su versión sobre su salida de Patronato y dijo: "Prefiero guardármelo para mí, son cosas del pasadado. Si me toca jugar trataré de dar lo mejor para mí y apoyar si no me toca estar. Lo importante es que Colón gane".

"Hay una gran calidad en el plantel, uno se da cuenta desde adentro por qué lograron un título, me ilusiona la chance de estar adentro de una cancha para seguir escribiendo la historia de Colón", reveló en otra parte de la charla Wanchope Ábila.

Con info de UNO Santa Fe