Novak Djokovic insiste con que no se vacunará contra el coronavirus

El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, confirmó hoy que no se vacunará contra el coronavirus y advirtió que estaría dispuesto a "perderse Roland Garros y Wimbledon" a raíz de su decisión.

"Nunca estuvo en contra de la vacunación, sino a favor de la libertad de elegir lo que metes en tu cuerpo. Si el precio que debo pagar por no hacerlo es perderme Roland Garros y Wimbledon estoy dispuesto", subrayó el serbio en una entrevista que concedió a la BBC.

El líder del ranking mundial, quien esta año no pudo competir en Australia por su decisión de no vacunarse, indicó que no se considera "antivacunas" sino que apoya los derechos individuales de las personas.

"Siempre fui un gran estudioso de temas como el bienestar, la salud o la nutrición. Poder decidir sobre mi cuerpo es más importante que cualquier título o cualquier otra cosa", añadió el serbio de 34 años.

El tenista protagonizó un escándalo en enero pasado en Melbourne, cuando recibió una autorización para jugar el abierto de Australia departe del torneo pero, al no estar vacunado, fue deportado por una decisión de la justicia de ese país.

"Estoy realmente triste y decepcionado por la forma en que todo terminó para mí en Australia. No fue fácil. Lo que la gente probablemente no sabe es que no fui deportado de Australia sobre la base de que no estaba vacunado, o que rompí alguna regla o que cometí un error en mi declaración de visado", comentó Djokovic.

"La razón por la que fui deportado de Australia fue porque el Ministerio de Inmigración se basó en que podría generar un sentimiento anti vacunas en el país o en la ciudad, con lo que estoy completamente en desacuerdo", concluyó "Nole".