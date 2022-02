Karina La Princesita habló por primera vez del mal momento que atraviesa

Karina La Princesita sorprendió con un descargo en sus redes sociales.

La artista abrió su corazón a través de sus stories de Instagram y contó que está atravesando un difícil momento. Contundente, dijo que su hija, Sol, y su pasión por el canto "le salvaron la vida" en más de una oportunidad.

Leer también: Zaira Nara se habría separado de Jakob von Plessen tras el Wanda Gate

Su posteo

"Creo que no soy de abrirme demasiado, pero a veces me cuesta estar bien. Soy una persona que se siente por momentos muy triste y en este momento no la estoy pasando para nada bien. Pero mi hija y cantar me salvaron la vida", dijo Karina.

E hizo una aclaración: "Y no vengan con que hay gente que está peor, porque la mente de cada uno es un mundo y yo siento que muchas cosas que viví son injustas. Por eso, me cuesta mucho a veces sentirme bien".

Y se despidió hablándoles tanto a aquellos que la apoyan como a quienes le hacen daño.

"Verles la cara al cantar me hace sentir especial por un instante, cosa que no siempre pasa; gracias por eso. Y a quienes me hacen tanto daño, ojalá que la vida se encargue de ustedes también", sentenció.

Fuente: Ciudad Magazine