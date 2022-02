Amplio consenso para "buscar" a los jóvenes que abandonaron la escuela

El gobernador Omar Perotti, junto a la ministra de Educación, Adriana Cantero, firmó el acta compromiso de los nuevos desafíos de “Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo”, un acuerdo entre el gobierno provincial y los gobiernos municipales y comunales. Además, se dieron a conocer los avances del programa, concretados durante 2020/2021.

En el acto, realizado en el Museo de la Constitución Nacional de Santa Fe, Perotti sostuvo que este “es un tema central y clave para todos, que tiene que estar por encima de todas las cosas y que nos necesita unidos, más allá de las diferencias. Qué mayor orgullo para una provincia que en cada uno de sus pueblos y ciudades la escolarización es plena”.

Como reflejo de ello, el mandatario santafesino destacó que “hemos universalizado la sala de 4 años, obligatoria, y sin dudas nos desnudó falencias, pero la decisión fue empezar, porque hubo que construir y hay que seguir construyendo. La decisión está tomada y esos chicos ya se incorporaron al sistema” sentenció el mandatario. Luego agregó: “Tenemos que tratar de que no nos quede ninguno fuera en ese nivel, en el paso de 7° a Primer año, y de ser la provincia que tenga la mayor cantidad de chicos y chicas que termine la Secundaria, con el mayor nivel de formación para su incorporación laboral o para seguir una carrera terciaria o universitaria”.

El gobernador remarcó que “es un desafío posible el que nos estamos planteando y es el que nos está permitiendo ser a todos, parte de una provincia que sale a generar igualdad y no a declamarla, a practicarla porque allí es donde generamos las posibilidades a todos” añadió.

Luego, Perotti se refirió a las autoridades locales expresando que “este es el desafío en donde los volvemos a necesitar y los volvemos a convocar y hoy cada uno de ustedes asume un compromiso. El engranaje local es clave porque vamos a las causas y es allí donde se produce la identificación directa de por qué alguien no comienza la escuela” indicó el mandatario provincial.

“Es una tarea que nos tiene que encontrar, seguramente, a mitad de año, con otros números. Es muy fácil que controlemos entre todos y lo que queda es decisión política de ir a buscarlos: no nos puede quedar un solo chico o chica fuera. No nos puede dar lo mismo que un alumno esté o no esté, porque si nos da lo mismo estamos equivocándonos y estamos generando una nueva desigualdad”, agregó el gobernador.

Consenso

"Nos convocaron para pedirnos que municipios y comunas trabajemos en conjunto con las escuelas y áreas sociales para garantizar que todos los chicos y chicas estén en la escuela aprendiendo. Ese es el objetivo de ministra y el gobernador que nosotros vamos a acompañar", narró el presidente comunal de Lanteri, Víctor “Pipo” García (PRO).

"Con los chicos en las escuelas es la forma en que los pueblos sigan avanzando. Con ese objetivo, estuvimos participando de la convocatoria. Desde Lanteri estamos convencidos de la importancia de la educación. En nuestro pueblo tenemos, desde 2016, un espacio de primeras infancias para niños de uno a tres años. Estamos muy satisfechos por llevarlo adelante y sabiendo que debemos estimular tempranamente a nuestros niños para que, cuando tengan que empezar el jardín, tengan una dinámica que les permita adaptarse", agregó al aire de Cadena OH!.

“Siempre hay que apostar a la educación y que los chicos estén contenidos. Por eso acompañamos al gobernador en esta decisión que fue una promesa de campaña”, dijo por su parte el intendente de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis.

Escuchar también la nota completa: