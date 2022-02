Caso Francisco Sueldo: Lascurain podría seguir el tratamiento en su casa

Los padres de Francisco Sueldo, el niño muerto en 2019 tras un accidente de tránsito en barrio María Selva, expresaron su preocupación luego de anoticiarse que Francisco Lascurain, la persona que conducía el coche que atropelló a su hijo, podría ser dado de alta de la clínica psiquiátrica donde fue internado tras ser declarado inimputable.

Hace unas semanas, la defensa de Lascurain pidió su externación bajo el argumento que el responsable de la muerte del pequeño estaría habilitado a continuar su tratamiento ambulatorio al cuidado de su madre.

Sin embargo, lo que preocupa a la familia Sueldo, es que la mujer tiene 83 años y temen que no pueda hacerse cargo. “Nosotros queremos decirle al juez que revea bien la situación, que revea el caso, por exabruptos que ha tenido con su familia y que nunca ha sido controlado. Nos han manifestado en varias oportunidades que nadie más se quiere hacer cargo de él por su estado”, dijo Walter Sueldo, padre del niño.

Si bien la familia no tiene intención de negarle el tratamiento ambulatorio, afirmaron que este "debería ser progresivo para ver cómo se comporta. Sacarlo de una vez no nos parece la solución", señalaron al aire de Cadena OH!.

“Vamos a pedir un informe más preciso sobre qué medicación toma. Y después también, respecto a la madre, para saber si está capacitada para cuidarlo. Sabíamos que iba a salir, pero con otra persona a cargo”, aclararon.