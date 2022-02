Los últimos días de Gustavo Martínez: la depresión que sufría y un mensaje clave 

“Tomó la decisión de quitarse la vida”, dijo César Carozza, abogado de Gustavo Martínez, quien murió esta madrugada al caer del piso 21 del departamento en el que vivía con los mellizos Marta y Felipe Fort.

El personal trainer era el tutor legal de los hijos de Ricardo Fort, quienes cumplirán 18 años el próximo 25 de febrero. Fuentes de la investigación adelantaron que Felipe Fort en su primera declaración dijo que Martínez se encontraba deprimido porque la próxima semana él y su hermana cumplirían la mayoría de edad. Y que, en ese contexto, había amenazado con arrojarse desde el balcón del domicilio, ubicado en una torre de la calle Sucre al 1900.

Cuando el personal policial ingresó al departamento, constató que había sido cortada la red protectora de un balcón que da al frente y es lindante con la habitación del personal trainer. En tanto, no se observaron signos de violencia ni desorden.

Guillermo Peyrano, quien fuera amigo de Ricardo Fort, aseguró que Gustavo Martínez, de 62 años, “era una persona muy depresiva”. Pese a que no tenía vínculo fluido con el personal trainer desde que falleció el empresario, sostuvo que intercambiaba mensajes y que en el último tiempo le había pedido encontrarse a tomar un café y que le había hecho un llamativo comentario. “Me decía que lo iba a hacer reír como siempre, porque yo era el que rompía con la frivolidad de la casa de los Fort cuando llegaba”, reveló quien se mostró sorprendido y consternado por la noticia.

“Estoy tratando de entender. No puedo canalizar la información que tengo para encontrarle raciocinio a una situación así -continuó Peyrano-. Se me ocurre que tenía la sensación de que quedaba totalmente desvinculado y desamparado al cumplir 18 años los mellizos. No sé por qué pensaría eso, si tenía el amor de ellos”, agregó sobre el hombre que tenía 62 años.

“Otras veces le escribía y no sabía quién era. Algún seguridad me dijo que estaba como perdiendo la memoria. Yo creo que algún problema psicológico o psiquiátrico ronda ahí”, sostuvo y especuló con que Martínez “no tuvo contención” por parte de la familia Fort. “No hace falta comunicarme con la casa para saber cómo es la movida de los Fort. No sé si lo estaban conteniendo. Él tendría que haber estado contenido”, insistió sobre el hombre que entrenaba en un gimnasio sobre avenida del Libertador.

Otra fuente, siempre desde el entorno de Gustavo Martínez, aseguró que tenía principios de demencia senil. “Se había perdido un par de veces. No lo encontraban y tenían que salir a buscarlo”, dijeron y agregaron que “se olvidada de las cosas por lapsos largos de tiempo”.

Por otro lado, Rodrigo Díaz, quien fuera la ultima pareja de Ricardo Fort, contó que cuando conoció a Gustavo Martínez en 2012 “estaba muy deprimido por la muerte de su mamá”. A esa pérdida, se le sumaron luego la de Ricardo y, en julio del año pasado, la de Marta Fort. “Era muy vulnerable”, describió al personal trainer.

En tanto, César Carozza aseguró que Martínez “tenía depresión de que los chicos cumplieran 18 años” y reveló lo que le había dicho al respecto intentando motivarlo: “Gustavo, sentís que te queda el nido vacío. Nadie te va a decir solo”. Y aclaró que el personal trainer -que había estado en pareja durante seis años con Ricardo Fort, antes de que nacieran los mellizos- no le había dado ningún indicio sobre la decisión que tomó esta madrugada, pasadas las cuatro de la mañana cuando cayó del piso 21 del departamento en el que vivía con Marta y Felipe, quienes estaban cada uno en su habitación.