Brian Fernández jugará en Deportivo Madryn: ¿Qué dijo el jugador?

Ya es oficial. Brian Fernández, de 27 años, fue presentado este miércoles como nuevo jugador de Deportivo Madryn, que comenzó su aventura en la Primera Nacional con una agónica victoria ante Agropecuario por 1-0 como local.

Colón quería rescindir el contrato con Fernández para que se vaya libre, pero Christian Bragarnik, representante del jugador, arregló un préstamo hasta diciembre de 2022 con el equipo de Chubut, tal como lo hizo el año pasado en Ferro.

"Muy contento por esta nueva oportunidad. Siempre voy a amarte Colón de mi vida. Muchos critican, pocos saben. Yo decidí que esto fuera así. Una vez más pensando en seguir jugando y no en el dinero. Si fuera otra persona, me quedaría y quizás sin jugar, pero cobrando mi salario completo. Decidí no sacarle plata a Colón una vez más", reza el escrito del delantero en su cuenta de Instagram.

En el conjunto de Caballito, Fernández anotó 14 goles en 23 partidos y fue licenciado por problemas personales en la previa de la semifinal del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional, donde cayó en el polémico partido ante Quilmes.

"Y voy por menos, pero seguro estaré aún mejor, siempre priorizando mi salud. No le recomiendo a nadie que esté en el lugar que hoy me toca a mí. Saludos y aguante Colón (la tercera es la vencida, ojalá Dios me lo permita). Gracias por el cariño y algún día estaremos festejando muchos goles, se los prometo", sentenció.

¿Quién es el entrenador que tendrá Brian Fernández?

Ricardo Pancaldo tiene 51 años y nació en Santa Fe, como Brian Fernández. Arribó al club a finales de 2020 para encarar la recta final del Federal A. Tuvo las dos definiciones mencionadas anteriormente y no pudo festejar. Pero se desquitó con el ascenso a la Primera Nacional y así obtuvo su primera estrella. El entrenador se sacó las ganas en la séptima definición, ya que en las otras seis tuvo que convivir con la derrota.

Pancaldo posee mucha experiencia en el Ascenso del interior del país: Deportivo Roca, Libertad de Sunchales, Cipolletti, Guillermo Brown, Sportivo Belgrano, Altético Paraná, Racing de Córdoba y San Martín de Formosa figuran en su currículum. En Deportivo Madryn parece haber encontrado su sitio y está escribiendo historia pura en el club. Este año, además de la Primera Nacional, deberá afrontar la Copa Argentina, certamen en el que se medirá con Huracán.

Los otros clubes de Brian Fernández