Michlig, tras superar el coronavirus: "Pensé que no salía"

"Pensé que no salía", confesó el senador Felipe Michlig en diálogo con Cadena OH! acerca de los padecimientos que atravesó tras contraer coronavirus hace algunas semanas.

El legislador padeció neumonía bilateral y estuvo varios días internado en el Hospital "José María Cullen", de la ciudad de Santa Fe. Recién este martes recibió el "alta" por parte de las autoridades del nosocomio.

"me dijeron que tenía neumonía bilateral y ahí se me pasaron por mi mente familiares y amigos que pasaron por esta situación y perdieron la vida"

"Yo no me tomé vacaciones por querer dar el ejemplo. Estando en Santa Fe me llega la notificación para vacunarme y viajo a Ambrosetti. Luego, al otro día me levanto y me voy a vacunar al Samco. Yo estaba con algún síntoma pero supuse que podría ser por el calor, el cansancio, y se ve que ya estaba contagiado", contó.

Leer también: El senador Felipe Michlig recibió el alta tras vencer al covid

"El domingo y el lunes me costó mucho la caminata que hago diariamente, y ya el martes siguiente amanecí bañado en transpiración, con chuchos y con tos. Decido hacerme un test rápido y allí aparece lo primero para destacar: el extraordinario sistema de salud pública que tenemos en la provincia de Santa Fe. Yo hablo con la enfermera de Ambrosetti, me hace el test y da positivo. Automáticamente me comunico con el director del hospital de Ceres, voy a hacerme análisis y me dicen que me tienen que llevar al Cullen, en ambulancia. Ahí se me cayó la estantería, me dijeron que tenía neumonía bilateral y ahí se me pasaron por mi mente familiares y amigos que pasaron por esta situación y perdieron la vida", admitió el senador por el departamento San Cristóbal.

Asimismo, dijo: "Empecé a pensar en mi familia, mis cosas, en que tal vez no volvía más a mi pueblo, y me aferré a dios y a la Virgen, soy muy creyente. Lloraba porque pensaba: 'se terminó'".

"Con estas cosas uno valora la vida, es una prueba que voy a aprovechar al máximo sobre todo para ser mejor persona"

Respecto a sus días de internación en el hospital Cullen, aseguró que "el equipo es extraordinario, hay que sacarse el sombrero. Empezando por el director, el subdirector, los médicos que me atendieron, a todos los enfermeros, camilleros y todo el personal".

Leer también: El senador Felipe Michlig se recupera favorablemente

"Me han salvado la vida, yo pensé que no salía de esta, pensé que no iba poder conocer a mis nietos. Siempre tuve la protección de dios y de mi familia. Volver a respirar el aire del exterior, ver el sol, fue como disfrutar otra vez de mi segunda casa que es Santa Fe, y ni hablar cuando llegue a mi pueblo y a mi casa. Con estas cosas uno valora la vida, es una prueba que voy a aprovechar al máximo sobre todo para ser mejor persona", finalizó Felipe Michlig.

Escuchar también la nota completa