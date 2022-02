Lehmann: “Estamos dispuestos a construir un frente de frentes, pero el límite es la moral”

Las discusiones políticas con perspectivas al 2023 comenzaron tempranamente en la provincia, con encuentros que han perseguido la búsqueda por definir identidades internas, pero también, límites externos.

La posibilidad de conformar un “frente de frentes” que dispute el poder al Justicialismo en Santa Fe, permanece todavía latente. “La sociedad pide que dejemos los egos de lado y que nos juntemos para sacar el país adelante. La sociedad está muy enojada con la política y nos obliga a juntarnos a las tres fuerzas fundadoras de Juntos por el Cambio para debatir cuál es el camino que vamos a seguir para las próximas elecciones”, sintetizó la presidente de la Coalición Cívica Ari, Lucila Lehmann, en diálogo con Sin Mordaza TV.

La diputada nacional mandato cumplido aseguró que “Santa Fe tiene que preparase para ser gobernada por otro espacio político, ya sea, Juntos por el Cambio o como se llame”, pero siempre, “enmarcada en una plataforma que debe ser moral antes que política. Ello indicará los límites para la ampliación del futuro frente”.

Leer también: Cumbre de la UCR en Santa Fe con el 2023 en carpeta

La posibilidad de abandonar la marca registrada de Juntos por el Cambio, podría finalmente concretarse a favor de la construcción de un nuevo espacio más amplio e integrado por fuerzas que antaño convivían como antagónicas. “Lo que importa no es el nombre sino lo que se expresa”, reconoció Lehmann.

“Lo importante -continuó- no es amontonarnos para ganar una elección, no es poner funcionarios que no funcionan porque son amigos o para armar la estructura política. El límite es moral, todo lo que lo traspase no va a estar dentro de nuestro esquema. La Coalición Cívica siempre formó frentes y tuvo la mirada de ampliar, pero lo que no se conforme con principios éticos y morales que combatan el narcotráfico, la delincuencia y que defienda las instituciones, quedará fuera” aseguró.

En este contexto, la dirigente no desconoció la posibilidad de lograr un reacercamiento con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, que después de las legislativas ha dado señales a favor de barajar y dar de nuevo. “Nunca tuvimos cruces ni discusiones con él, pero estamos en espacios diferentes. Si uno pone en la punta de la pirámide la necesidad de tener dirigentes capaces de sacar adelante las ciudades o la provincia, no vamos a estar en desacuerdo y no creo que haya problema de construir algo en conjunto”, finalizó.

Ver también la nota completa: