Senadores peronistas santafesinos a favor del acuerdo con el FMI

En el Senado provincial se logró la unanimidad respecto a un tema de interés nacional: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El justicialismo, que tiene dos bloques de 6 integrantes cada uno, votó unido.

La declaración la impulsó el bloque Juan Domingo Perón de los senadores peronistas del Nes, lo respaldó la bancada de Lealtad también justicialista pero más cercana al gobernador Omar Perotti y lo votó favorablemente toda la Cámara de Senadores de la Provincia.

Por unanimidad, los senadores provinciales santafesinos aprobaron un proyecto de comunicación en el que se "insta" a los legisladores nacionales por Santa Fe a votar favorablemente en el Congreso de la Nación el acuerdo que pretende firmar la Casa Rosada con el Fondo Monetario Internacional.

El texto fue presentado por el senador Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio) y contó con el apoyo de sus compañeros de la bancada Juan Domingo Perón que encabeza Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo).

Durante la primera sesión del año, antes de su tratamiento sobre tablas, pidieron poder firmar también la propuesta del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales los justicialistas de la otra bancada, que preside Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos), un dirigente muy cercano al titular del Poder Ejecutivo Provincial.

Sólo habló Gramajo para destacar la necesidad de dotar al país de "previsibilidad" y no dejar caer en el default a la Argentina, también como una manera de apostar por la producción y el trabajo.

Tanto el gobernador Omar Perotti como los principales cuadros del peronismo, entre ellos el ex ministro de Defensa Agustín Rossi, han manifestado públicamente su respaldo a la intención gubernamental de acordar con el organismo de crédito.

El senador Gramajo no habló del llamado "kirchnerismo duro" que se opone, pero advirtió que las encuestas de opinión muestran que el 80% de los encuestados creen necesario un entendimiento con los acreedores; sólo un 9% no y el resto no sabe o no responde.

En los considerandos, con números y criterios como los exhibidos por las autoridades económicas a nivel nacional, justifica por qué es mejor no romper con las reglas de juego a nivel mundial.

La declaración pide a los diputados y senadores nacionales de Santa Fe que "posibiliten el tratamiento y den el voto afirmativo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del Crédito con facilidades extendidas".

"Cada senador provincial es la voz de cada uno de los 19 departamentos y creo que es correcto que cada legislador nacional apoye este acuerdo que se está tratando en estos momentos con el Fondo para así garantizar el futuro de la Argentina", dijo Gramajo.