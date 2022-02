¡Vuelven los superhéroes al gigante asiático! "The Batman" aseguró su estreno en China

"The Batman", la cinta dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, ha asegurado una fecha de estreno en los cines de China el 18 de marzo, lo que marca el regreso de las películas de superhéroes de Hollywood al país después de una sequía prolongada.

"The Batman" llegará a China después de estrenarse en EE. UU., donde se estrenará el 4 de marzo, y buscará evitar que copias piratas de alta calidad lleguen a China antes de que la película esté en los cines. WarnerMedia ha prometido esperar 45 días antes de poner la nueva entrega de Batman en su principal servicio de transmisión.

La fecha de lanzamiento del título de DC rompe una racha prolongada de China pasando por alto los lanzamientos de películas de superhéroes en sus cines. Los últimos cinco éxitos de taquilla de Marvel: Black Widow, Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Venom: Let There Be Carnage y Spider-

"The Batman" según se informa, tendrá un tono oscuro que podría convertirlo en un gusto más acorde al cine chino. O, tal vez, algo de entretenimiento de Hollywood vanguardista y con muchos efectos será justo lo que buscan algunos cinéfilos locales después de un largo período de ver principalmente productos navideños del Año Nuevo chino producidos en el país.

Junto a Pattinson, haciendo su debut en el traje de murciélago, "The Batman" también está protagonizada por Zoë Kravitz como Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano como Edward Nashton/Riddler, Jeffrey Wright como James Gordon, John Turturro como el señor del crimen Carmine Falcone, Peter Sarsgaard como el fiscal de distrito de Gótica, Andy Serkis como Alfred y Colin Farrell como el Pingüino.

Ambientada en su segundo año de lucha contra el crimen, la película enfatiza las habilidades de detective de Batman y ve al superhéroe descubrir la corrupción en Ciudad Gótica mientras persigue a Riddler, un asesino en serie que apunta a la élite de la ciudad.

