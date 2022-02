Comisaría atacada en Rosario: “Estas bandas se encuentran incómodas por el accionar policial"

El comisario Walter Benítez, a cargo de la seccional 12ª ubicada en barrio Ludueña y que fue baleada, se refirió a la situación y dio detalles de la agresión. Además, el policía vinculó los disparos al trabajo que las fuerzas de seguridad están haciendo en el barrio.

“Es una situación traumática, uno no se lo espera. Son hechos aislados que no se cometen frecuentemente pero que expone, para las personas que no saben, el compromiso que tienen las fuerzas de seguridad que salen todos los días a exponer su vida y muchas veces no son valorados”, destacó Benítez.

De acuerdo al comisario, al momento del ataque uno de los policías salvó su vida de milagro ya que estaba sentado en el asiento del conductor del móvil del Comando que fue a dejar un acta por otra balacera que ocurrió en el barrio. ”Se reclinó a la parte inferior del asiento para ponerse a resguardo. El que disparó lo vio porque estaba a pocos metros de él”, reveló.

Con respecto a la situación crítica en materia de violencia que se vive en barrio Ludueña, Benítez reconoció que “es evidente que se ha acrecentado la violencia” pero aclaró también que los agentes policiales comenzaron a intensificar el trabajo en la zona.

“Tomamos la lectura que estas personas se sienten molestas por el trabajo que se está haciendo en el barrio. Anoche se trabajó mucho en esa zona y quizás fue el desencadenante de ese ataque”, analizó el comisario.

Sobre las personas demoradas, Benítez confirmó que son siete: tres mujeres y cuatro hombres y destacó que las armas secuestradas son de “alto poder de fuego”.

Por último, el comisario aclaró que tras el ataque la dependencia policial está trabajando “con todos sus recursos, tanto humano como material”. “El personal policial se encuentra un poco más alerta porque es evidente el poder de fuego que tienen estas bandas”, concluyó.