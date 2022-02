Un sector de la Costa santafesina estuvo más de medio día sin luz y el problema se repite

Entre este sábado y domingo, la ciudad de Cayastá padeció más de 16 horas sin luz. Los cortes de energía prolongados son un problema recurrente, más aún en temporada alta, con una buena ocupación de cabañas.

El abastecimiento de la energía en ese zona depende de la Cooperativa Helvecia, tiene un convenio con la EPE para distribuir la red en ese sector. Lo curioso es que el desperfecto que originó el corte lo detectó una persona particular, y gracias a ésta se hizo la luz nuevamente. La semana que viene habrá una reunión entre el sector de cabañeros de la Costa y autoridades de la EPE, con la idea de encontrar una solución.

La dificultad tiene varias aristas. Primero, lo prolongado de los cortes de energía. “Una cosa es un corte programado de poco tiempo para mantenimiento, lo cual está bien, pero otra cosa es no tener luz por 16 horas. ¿Cómo le explicás a una abuela con un niño que vienen a vacacionar, con 40 grados a la sombra, que la responsabilidad por la falta de luz no es nuestra? Ni que hablar de quienes viven en la zona, los residentes”, se interroga Jorge Unamuno, presidente de la Cámara de Cabañeros y Servicios Turísticos de la provincia de Santa Fe.

Entonces, mucha gente que había contratado unos días en una cabaña o un camping termina yéndose (o directamente no van a los destinos costeros contratados), dicen los cabañeros en una carta presentada a la Defensoría del Pueblo explicando esta situación.

Pero además, cuando vuelve la energía eléctrica tras un corte, los aparatos electrodomésticos quedan expuestos: Unamuno estima que en lo que va de la temporada se quemaron dos aires acondicionados por cada seis cabañas. Eso se vuelve un gasto muy oneroso.

“A 180 y 240 (voltios), todos los equipos electrodomésticos funcionan bien. Pero ‘mandan’ 360, es decir una tensión mayor a lo que debería, y todo se ‘revienta’. En promedio, por cada seis cabañas en lo que va de esta temporada se rompieron dos aires acondicionados. Eso dicho como un dato que sirve para graficar; pero no nos olvidemos de las heladeras, los microondas… Entonces debemos ir a reponer”, dijo Unamuno.

“Y el particular que vive aquí debe poner la plata, y ese particular no sabe cómo reclamar muchas veces. Y la EPE no resarce estas pérdidas onerosas”, dijo Unamuno. Por último, el cabañero mostró cierto optimismo: “Me pude comunicar con el vocero de la EPE, fue una comunicación muy amable y quedamos en mantener una reunión esta semana, para buscar una solución por la vía del diálogo y el consenso”, cerró.