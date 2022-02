El "Kily" González: "Ariel Penel me pidió disculpas por lo de Ojeda"

Kily González reclamó por esa acción y, como consecuencia, fue expulsado. Ya en conferencia de prensa tras el 2-1, el DT -caliente- se refirió a lo sucedido: "Soy expulsado injustamente porque no le dije nada. No me dio motivo. Me avisaron que estaba expulsado. Lo de Ojeda lo reconoce y pide disculpas porque hay una agresión. Me toca expresarme, tendría que haber expulsado a un jugador de Boca, pero es más fácil".