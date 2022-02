Cannabis medicinal: gran expectativa por la audiencia pública convocada por la Corte

La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó la segunda audiencia pública del año para resolver un caso de los que trascienden la coyuntura política. El Máximo Tribunal convocó a tratar los días 27 y 28 de abril el caso en el que se debe resolver una demanda por el uso de cannabis medicinal.

"Es la primera vez que la Corte va a pronunciarse y decidir sobre el cultivo de cannabis con fines medicinales. Por lo tanto el fallo que se dicte va a ser muy importante", indicó la Dra Guillermina Fregona en el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

La letrada recordó que "todo esto se remonta al año 2018 cuando en representación de Macame, junto a los doctores Domingo Rondina y Mariano Vázquez, hicimos un amparo en la justicia federal de Santa Fe donde pedimos la despenalización del cultivo del cannabis con fines medicinales y de todas las demás conductas que son consideradas delito y se relacionan con este cultivo; como por ejemplo el suministro, la tenencia o el almacenamiento".

"La Corte fijó Audiencia Pública y lo hace en casos que considera de interés general y con gran relevancia social. En toda la historia de la Corte hubo solo 37 audiencias públicas en todo el país por diferentes casos", detalló Fregona.

La abogada también sostuvo que las madres están muy entusiasmadas. "Hay que destacar que todo esto es gracias a la lucha de ellas que vienen hablando del cannabis medicinal cuando nadie lo hacía. Cualquier apoyo es bien recibido", resaltó.

La causa en la Justicia

"Este amparo iniciado en el año 2018 lo inició Macame de Santa Fe. El juez de primera instancia rechazó el amparo en el 2019 y apelamos a la Cámara Federal de Rosario, quien en 2020 confirmó ese fallo. Y ahí interpusimos un Recurso Extraordinario Federal; la vía para llegar a la Corte", explicó Fregona.

A pesar de las altas expectativas, la abogada contó que "las sentencias no se dictan inmediatamente después de las audiencias publicas. Pueden demorar aproximadamente un año; no hay un plazo preestablecido. Acá no está en duda los beneficios del cannabis medicinal y lo que buscamos es la despenalización del cultivo".

