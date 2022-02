Piden ayuda para comprar una autobomba: la que tienen es de 1966 y está rota

El cuartel de bomberos de Fray Luis Beltrán lanzó un bingo para recaudar fondos que logren reunir unos US$35.000 para la compra de una autobomba, ya que la única que cuenta la ciudad es un modelo del año ‘66 y está rota. De existir alguna emergencia, no podrían combatir las llamas. La comisión directiva actual dejó como seña $500.000 para un vehículo, pero si no logran reunir ese monto antes del 13 de marzo perderán el dinero.

Lucía tiene 27 años y es bombera voluntaria en el cuartel de Fray Luis Beltrán, una ciudad de alrededor de 20.000 habitantes. Llegó a ese lugar hace unos años y descubrió las carencias con las que lidiaban sus compañeros.

“Nosotros no contamos con ayuda de ninguna autoridad, sólo de los vecinos. Un chapista pintó la autobomba vieja. Un carnicero, que hace 59 años que trabaja acá, nos va a donar lo que recaude del “Concurso de Asado a la Estaca”. Por eso salimos a la calle a vender los cartones de bingo que cada uno vale $1500 y se puede pagar en tres cuotas. No perdemos la esperanza de reunir la plata para poder brindarle un servicio a la gente”.

Lo más urgente que necesitan es una autobomba porque la que tienen no anda, es una Ford modelo 1966 a la que le falta todo, se fue deteriorando con los años y ahora tiene graves fallas en el motor, por lo que es inútil arreglarla.

“Si en estos momentos hay un incendio en una casa, por ejemplo, nosotros no podemos ir porque no tenemos con qué apagar el fuego. Los vecinos llaman al 101 o al 911 y tiene que llegar al lugar los compañeros de las localidades vecinas de San Lorenzo y Capitán Bermúdez. La anterior comisión directiva no hizo una buena gestión, y con la nuevas autoridades estamos tratando de poner las cosas en orden”, contó.

Los bomberos voluntarios se sostienen a pulmón y por donaciones. Por eso, para poder comprar una nueva autobomba, salen a la calle a vender cartones de bingo con importantes premios. Necesitan reunir US$35.000 antes del 13 de marzo, fecha en la que se vence la seña de $500.000 que dejaron para poder adquirir una nueva unidad.