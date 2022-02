"Sutil" respuesta de Santi Maratea al cantante de La Mancha de Rolando: "No te conoce nadie, boludo"

Santi Maratea estalló de furia la mañana de este martes y decidió apuntar directo a Manuel Quieto, cantante de la banda llamada La Mancha de Rolando.

El cantante había cuestionado fuertemente el origen de la colecta que el influencer ha hecho desde el sábado por la noche para ayudar a apagar los incendios de Corrientes.

Maratea se grabó para sus historias de Instagram con la intención de responderle a Quieto a su peculiar estilo: "Me sigue mucha gente nueva, tengo miedo que interpreten que soy una personas solidaria que vibra alto, no, no soy de esos y de hecho, me están por conocer enojado. Igual siempre soy divertido, siempre fumando; digo, hay una cuota de calma que siempre conservo, pero el enojo que ayer intenté reprimir (ya no puedo más)". Tras tener dificultades para continuar, Santi escribió sobre el video: "Estoy con complicaciones para entender, expresar, contener mis emociones".

El youtuber reconocido por hacer colectas solidarias, no aguantó más su enojo por los dichos de Manuel Quieto y manifestó: "Estoy tranqui, solo no sé cómo arrancar el día, si seguir ayudando a apagar los incendios de Corrientes o prender fuego al bobo del cantante de La Mancha de Rolando".

Santi ninguneó al intérprete y a su grupo sin piedad, mientras les explicaba a sus seguidores cuál era el origen de su molestia: "No sé si escucharon lo que dijo el cantante de La Mancha de Rolando, porque seguramente no saben quién es el tipo y porque aparte para escucharlos a La Mancha de Rolando tenés que construir una máquina del tiempo y volver al 2003".

Asimismo, el influencer continuó: "El chabón se puso a tuitear que la plata de la colecta las pone George Soros, el hombre más millonario del mundo. O sea, este tipo está como yo en la cuarentena viendo videos conspirativos. O sea, hay una parte de la pelotudez de este muchacho que por un motivo me cae bien, creo que me siento identificado".

Maratea también acusó a la banda de formar parte de operaciones de desprestigio: "Me acaban de llegar un montón de cosas de La Mancha de Rolando y cómo se mantiene, por algún motivo le dicen La Mancha de robando... Nada el tipo es parte de un grupete que se le paga por hablar mal de uno o de otro, en este caso para hablar mal de mí".

Santi cerró su descargo revelando la manera en la que respondería al artista si este intenta llevar esta disputa a lo legal: "Lo que más me gustaría es que el de La Mancha de Rolando me mande una carta documento diciendo que dañé su imagen y yo le diría 'qué imagen, si no te conocé nadie, boludo'".

El cantante Manuel Quieto decidió usar su cuenta de Twitter para desestimar la acción de Santi Maratea para ayudar a detener el fuego en Corrientes, aunque nunca lo mencionó directamente: "Hola, soy el influencer, laburo de fomentar la antipolítica entre los jóvenes que me siguen. Hice una colecta y junté 100 palos para Corrientes. 1 palo lo puso la gente poniendo de a 400 pesos. 99 palos los puso Soros y algunas ONGs de las que bancan también a El Presto y Danan". Y, tras una lluvia de críticas, cerró: "¡Cuando un tweet desencadena que el call center ordene el ataque troll, es porque le jodió a alguien con oscuros intereses! ¡Un abrazo a todos!".

Fuente: Exitoina